Alessandra Amoroso, la malattia e la fine dell'amore con Stefano Settepani

Dal successo di Amici fino alla paura per la malattia. Poi la fine della storica relazione con Stefano Settepani. Alessandra Amoroso è una delle cantanti più apprezzate dai giovani in Italia. Lanciata dal talent di Maria De Filippi ha vissuto un momento drammatico nel 2016 quando a causa di una malattia si è dovuta operare alle corde vocali per la presenza di due noduli. Poco dopo essere uscita dall'incubo la cantante ha raccontato la sua esperienza con la malattia alla rivista Grazia: "Quei due noduli nel bene e nel male erano i responsabili del mio timbro graffiante. E se non fosse più stato così?". La cantante ha raccontato l'ansia di quei momento. "Ho veramente temuto".

Ma passata la malattia altro è cambiato nella vita della cantante salentina. La sua vita sentimentale è stata caratterizzata dal lunghe relazioni. Ai tempi della partecipazione ad Amici era legata a un ragazzo conosciuto fin dall'infanzia. Era il suo fidanzato storico, Luca. Tra i due finì però nel 2014 e allora iniziò la relazione con il produttore musicale Stefano Settepani che è finita all'inizio del 2020. Dopo continue voci di una famiglia e di un matrimonio, tutto è finito. In estate si era parlato di un nuovo fidanzato che tuttavia non si è palesato. Al momento solo voci che hanno alimentato il gossip. La cantante sembra essere single. Anzi in una recente intervista ha confessato che in passato aveva pensato anche di prendere i voti e diventare suora: “Ho pensato seriamente di entrare in un convento e farmi suora perché volevo che la mia voce arrivasse direttamente a Dio".

Questa sera, 11 marzo, la cantante salentina sarà tra gli ospiti dello show "Lui è peggio di me" condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. E' stra gli ospiti musicali dell'ultima puntata che andrà in onda su Rai 3 alle 21.20.

