Elisabetta Canalis, lato b e trasparenze hot. L'elogio di Eleonora Abbagnato: "Bomba atomica" | Video

Elisabetta Canalis vietata ai deboli di cuore. Su Instagram l'ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato un video in cui appare di spalle, con un vestito bianco caratterizzato da trasparenze hot e lato b scolpito e in primo piano. Insomma, un video letteralmente mozzafiato, che incorona nuovamente Elisabetta tra le più belle donne nel mondo dello spettacolo italiano. Letteralmente uniche le sue movenze e la sua capacità di essere sensuale. I fan sono impazziti, tra piogge di like e commenti estasiati tra i quasi 3 milioni di follower.

Video su questo argomento Elisabetta Canalis, le trasparenze infiammano il web

Tra i commenti che la esaltano ci sono quelli della pallavolista Veronica Angeloni (passata pure per Perugia) e la ballerina Eleonora Abbagnato, che la incorona: "Una bomba atomica", ha scritto l'Etoile dell'Opera di Parigi. Insomma, un video clamoroso, che in poche ore ha raccolto mezzo milione di like. Inevitabili, a cominciare dalle trasparenze hot sia nel lato b che nel lato A. I tacchi a spillo e le movenze sexy. Elisabetta Canalis ha davvero conquistato tutti. Attualmente la showgirl si trova a Milano per una campagna pubblicitaria ma vive ormai da tempo negli Stati Uniti. E' sposata con il chirurgo Brian Perri e insieme hanno una figlia, Skyler Eva, che spesso appare nei post social di Elisabetta.

La sua carriera continua soprattutto sul campo della moda, mentre in tv la Canalis ha fatto più di un passo indietro. Tra i suoi ex amori, molti personaggi famosi. Su tutti l'attore di Hollywood George Clooney. La storia tuttavia più chiacchierata in Italia è stata quella con Bobo Vieri. Elisabetta era giovanissima, ora i due si sono lasciati da tempo ma hanno mantenuto comunque un affetto reciproco. All'epoca del fidanzamento, Vieri aveva affibbiato a Elisabetta il nomignolo di Pietro. Omaggio a Vierchowod, difensore roccioso ex Roma, Samp e Juve: Vieri considerava infatti la Canalis come un marcatore arcigno, per via della gelosia che la caratterizzava.

