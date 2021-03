Mara Venier, il matrimonio fallito con Jerry Calà, la relazione con Arbore e l'amore per il marito Nicola

11 marzo 2021 a

Da anni è la regina delle conduttrici tv. La signora della domenica che entra in tutti i salotti degli italiani. Mara Venier, attualmente al timone di Domenica In, per anni ha riempito le pagine del gossip. Da decenni star del mondo dello spettacolo, prima come attrice poi come conduttrice televisiva di successo, ha avuto nella sua vita diverse relazioni. Cresciuta a Mestre, la sua prima relazione è stata con l'attore Francesco Ferracini (morto il 24 maggio del 2016). La coppia ha avuto una figli, Elisabetta, che poi è diventata a sua volta una conduttrice brillante e di successo. La figlia l'ha resa nonna nel 2002. Mara Venier e Francesco Ferracini si sono sposati nel 1968, ma il loro matrimonio è terminato poco dopo.

Successivamente la conduttrice ha avuto una relazione con Pier Paolo Capponi, anche lui attore, e insieme hanno avuto un figlio che si chiama Paolo. Nel 1984 Mara Venier si è sposata una seconda volta con Jerry Calà. un matrimonio sotto in riflettori che ha riempito le pagine delle riviste dell'epoca ma che è terminato tre anni dopo. Successivamente, dagli anni '90 in poi, quando Mara Venier ha lasciato progressivamente la carriera di attrice per dedicarsi alla televisione c'è stata la lunga relazione con Renzo Arbore che si è poi conclusa nel 1997. Successivamente la conduttrice ha avuto un flirt con l'attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro che oggi ha 79 anni. Nei mesi scorsi l'uomo ha dovuto fare i conti con qualche problema di salute che è stato superato. C'è stato un episodio tuttavia che nei giorni scorsi ha turbato la conduttrice. Una testata ha diffuso la falsa notizia della morte del marito e la stessa Mara Venier è dovuta intervenire per smentire la Fake news.

Questa sera, 11 marzo, Mara Venier sarà tra gli ospiti di "Lui è peggio di me" lo show condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai 3 a partire dalle 21.20.

