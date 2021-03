Elettra Lamborghini positiva al Covid: salta l'Isola dei Famosi. Al suo posto Tommaso Zorzi?

11 marzo 2021 a

Elettra Lamborghini è positiva al Covid. La cantante salterà quindi la prima parte dell'Isola dei Famosi, dove avrebbe dovuto partecipare come opinionista al fianco di Iva Zanicchi. Al suo posto potrebbe momentaneamente arrivare Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, programma la cui fine è coincisa - di fatto - con l'avvio dell'Isola, altro storico reality targato Mediaset. La prima puntata del programma è prevista per lunedì 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi.

La conferma della positività della cantante, che già aveva fatto il giro del web, è arrivata dai canali social della stessa Lamborghini, che in alcune storie e video su Instagram ha parlato di quarantena e raccontato di essere costretta a stare in casa isolata, svelando poi di aver cominciato la cura con punture di eparina per combattere il virus. Tra le sue storie anche alcuni video della stessa Lamborghini che ieri sera ha guardato la sua esibizione al reality di Rai 2, La Caserma, dove ha partecipato come ospite d'eccezione dell'ultima puntata. Nell'occasione, infatti, ha partecipato alla festa della serata finale delle reclute, esibendosi con la canzone con cui ha partecipato a Sanremo lo scorso anno, "Musica e il resto scompare".

Immancabile il twerking con cui ha entusiasmato tutti i ragazzi presenti nella struttura militare, insieme a balli sfrenati. Una partecipazione "lampo", di una decina di minuti, trasmessa ieri sera, ma registrata (come tutto il programma) nei mesi scorsi a Levico, in Trentino. Ora bisogna vedere quando Elettra Lamborghini uscirà dall'isolamento, per quanto sembra essere in ottima forma, visti i video in cui balla nella sua abitazione, o in cui cucina. Elettra è sempre attivissima sui canali social, a beneficio dei suoi follower, presso cui è amatissima.

