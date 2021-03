Dayane Mello sexy su Instagram, scollatura mozzafiato e primo piano intenso: ora vuole l'amore | Foto

11 marzo 2021 a

Dayane Mello pazzesca su Instagram. La modella brasiliana infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove può contare su 1 milione di follower (cifra tuttavia destinata ad aumentare), uno scatto super sexy, con lei immortalata in primo piano e scollatura hot in bella vista: "Vivevamo con amore", la scritta nella didascalia a corredo della foto. Insomma, una foto pazzesca, che ha riscosso il successo tra i fan, che hanno inondato l'immagine di like e commenti di entusiasmo.

Tra questi ci sono pure quelle delle colleghe vip, da Patrizia De Blanck a Sonia Lorenzini, sue coinquiline nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove ha recitato il ruolo di grande protagonista. Dayane Mello si è piazzata al quarto posto nel reality, anche se in molti la consideravano tra i grandi favoriti insieme a Tommaso Zorzi, che poi si è rivelato il vincitore finale.

La top model brasiliana inoltre, per la ricorrenza dell'8 marzo, ha voluto scrivere un messaggio dedicato a tutte le donne: "Voglio congratularmi con tutte le donne per questo 8 marzo, anche se so che ogni giorno è nostro, giorni fatti da donne fantastiche, in lotta, potenti - ha scritto su Instagram -. Per voi madri, figlie, sorelle, voi che siete divise tra vari lavori, vari viaggi, per tutte noi donne guerriere, per tutte noi che siamo costantemente in grado di superare i nostri limiti e le nostre paure. Un augurio per un giorno molto speciale per tutte noi, e che tutto questo amore e affetto ricevuto in questa giornata internazionale duri per gli altri 364 giorni dell'anno". Ora Dayane è di nuovo lanciata nel panorama televisivo nazionale e il suo auspicio è anche quello di trovare finalmente un nuovo amore. La Mello ha avuto una figlia, Sofia, dall'ex compagno Stefano Sala. Tra i suoi ex fidanzati anche Mario Balotelli e l'imprenditore Gianmaria Antinolfi.

