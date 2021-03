"Lui è peggio di me" su Rai Tre con Giallini e Panariello, gli ospiti dell'ultima puntata

11 marzo 2021 a

Quarto e ultimo appuntamento questa sera, 11 marzo, per "Lui è peggio di me". L'ultima puntata dello show condotto dalla coppia Marco Giallini e Giorgio Panariello va in onda su Rai 3 alle 21.20. Tanti i colleghi e gli amici che si alterneranno sul palco e che proporranno delle gag inedite insieme ai due padroni di casa che, nelle puntate precedenti hanno dimostrato di avere un'ottima intesa sia tra di loro sia con gli ospiti che si sono alternati sul palco.

Dunque gli ospiti annunciati diversi ospiti tra le quali la storica conduttrice, oggi al timone di Domenica In, Mara Venier. Poi spazio alla musica con Alessandra Amoroso, Emma, Nek e il leader dei Litfiba Piero Pelù. E' atteso anche Edoardo Bennato. Per quanto riguarda la parte comica ci sarà la partecipazione di Dario Ballantini e Raul Cremona. In studio anche Franco Di Mare, Leonardo Fiaschi, Enzo Miccio e il conduttore di Report, il giornalista Sigifrido Ranucci.

Panariello e Giallini già nelle precedenti tre puntate, come si diceva, hanno dimostrato di aver messo in piedi un brillante spettacolo. Due attori solo apparentemente molto diversi: uno romano, Giallini, l'altro toscano.Uno attore a tutto tondo protagonista anche di parti da "cattivo" (come Il Terribile in Romanzo Criminale) e l'altro re della risata. Insieme però hanno creato un mix che funziona eccome. Un unico studio che si divide in due scene diverse che si intersecano tra monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo. Nel corso delle serate si alterneranno momenti di grande musica, sulle note della band diretta da Maurizio Filardo, a momenti di cucina, teatro, attualità e tanto altro.

Per tutti gli appassionati dell'inedita coppia non resta che sintonizzarsi questa sera, 11 marzo, alle 21.20 su Rai. L'ultima puntata dello show si annuncia carica di colpi di scena.

