Valeria Marini, dai flirt con Jovanotti e Signorini all'amore con Cecchi Gori e i tre aborti

Valeria Marini è una showgirl italiana, tra le più popolari nel panorama della tv nazionale. Nata il 14 maggio 1967 (sotto il segno zodiacale del Toro) e di origine sarda, dagli anni Novanta è conosciuta per le sue presenze nei vari programmi tv, al cinema, in teatro e per i suoi flirt sentimentali. A proposito della sua vita privata, il suo sogno da bambina era quello di fare la veterinaria ed è cresciuta circondata dai coniglietti.

L'apice della sua carriera l'ha raggiunto quando era la prima ballerina al Bagaglino, la compagnia di comici capeggiata dal regista Pingitore. Nel 2018 ha dichiarato di essersi allontanata dal mondo dello spettacolo perché colpita da una forte depressione, dovuta soprattutto al suo grande desiderio, purtroppo non esaudito, di mettere al mondo un figlio. Tra i suoi flirt passati, da segnalare quello con Lorenzo Jovanotti e addirittura con Alfonso Signorini: a riverlarlo fu lo stesso direttore di Chi. La storia più importante tuttavia è stata quella con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, che ha sostenuto moltissimo anche durante la detenzione in carcere. Il periodo di forte stress, dovuto ai suoi guai giudiziari, però, le ha procurato un aborto spontaneo.

Nel 2013 ha sposato Giovanni Cottone, ma il matrimonio di Valeria Marini è stato annullato poco tempo dopo dalla Sacra Rota, quando la showgirl ha scoperto che l’imprenditore era già sposato. In seguito, è stata legata all’imprenditore Patrick Baldassari che ha partecipato con lei, nel 2018, a Temptation Island Vip. Valeria Marini e Patrick, il cui amore che sembrava pur così solido, non ha resistito alla prova del reality, complice anche il tentatore Ivan Gonzalez. Quest'ultimo tuttavia ha intrapreso strade diverse, visto che in seguito è stato tronista di Uomini e donne. Nella sua autobiografia, Lezioni intime, ha detto di aver avuto tre aborti.

