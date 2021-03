Enrico Vanzina, la moglie Federica Burger e la tragedia sfiorata a Pescara: il racconto

11 marzo 2021 a

Enrico Vanzina è un noto sceneggiatore e regista italiano, tra i più popolari e amati dal pubblico. Nato il 26 marzo del 1969 a Roma, è cresciuto sempre a contatto con il mondo del cinema, figlio di Steno e fratello di Carlo, con il quale ha lavorato a stretto contatto praticamente per tutta la vita. Laureatosi nel 1970 in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma, nel 1972 il padre lo ha voluto al suo fianco come aiuto regista per L’uccello migratore con Lando Buzzanca, Piedone a Honk Kong con Bud Spencer, La poliziotta con Mariangela Melato, tuttavia Enrico si convince di non essere adatto alla regia e si costruisce una carriera come sceneggiatore.

Per quanto concerne la vita privata, Enrico Vanzina è sposato da anni con la moglie Federica Burger. Il suo nome è emerso nel 2015, a seguito di uno spiacevole episodio che l’ha coinvolta. In pratica nell'estate 2015 a Pescara, Federica avrebbe avuto un malore e operata d’urgenza in ospedale. Un mal di pancia, inizialmente motivato con una congestione, si sarebbe infatti rivelato un’occlusione intestinale grave, che stava portando l’intestino in necrosi. “Entra in sala operatoria. Le viene tagliato un pezzo di intestino già in necrosi. Ma il resto fila liscio. Sono bravi a Pescara. Le salvano la vita. E quindi un grazie al dottor Massimo Basti che l’ha operata e al suo assistente Edoardo Liberatore. Due professionisti italiani seri e capaci", ha raccontato in una vecchia intervista a Il Messaggero.

Per quanto concerne altre curiosità sul suo conto, dopo la morte nel 2018 del fratello Carlo, è esplosa una vera e proprio guerra all’interno della famiglia del noto regista, tra Enrico e la vedova di Carlo, Elisabetta Lisa Melidoni. In particolare Enrico ha non troppo velatamente accusato Elisabetta di essere stata la causa di molti problemi economici di Carlo, mentre lei dopo aver rimandato l’accusa al mittente ha accusato a sua volta Enrico di aver scritto falsità nel libro Mio fratello Carlo, scritto in ricordo dello stimato cineasta. Una guerra che sicuramente non rende onore alla memoria di Carlo Vanzina.

