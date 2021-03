Costantino della Gherardesca, dal desiderio di un figlio ai chili persi per risolvere le apnee notturne

11 marzo 2021 a

a

a

Costantino della Gherardesca, all'anagrafe Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci, è un conduttore televisivo, tra i più popolari in Italia. Classe 1977, è nato a Roma il 29 gennaio sotto il segno zodiacale dell’Acquario ed è appunto un noto volto del piccolo schermo italiano. Figlio di Costanza della Gherardesca e Alvin Verecondi Scortecci, discende dalla famiglia nobiliare toscana (un suo antenato è il Conte Ugolino reso noto dalla Commedia Dantesca).

Il Cantante mascherato 2, sospetti sull'identità dell'Orsetto: "Una donna o Todaro"

Nel 2015 tuttavia si è confessato a Vanity Fair e ha anche rivelato che molti anni fa la sua famiglia ha perso buona parte del suo patrimonio. Nella vita si è sin da giovane dedicato alla televisione; l'apice del successo lo ha raggiunto con la conduzione di Pechino Express. Ha iniziato con Piero Chiambretti in Chiambretti c'è, Markette. Poi ha virato su L'Isola dei famosi, quindi ecco l'occasione - sfruttata alla grande - di Pechino Express, condotto per la prima volta nel 2013. La laurea in filosofia conseguita al King’s College di Londra gli ha sicuramente aperto le porte anche per un altro lavoro: quello del giornalista. Nel corso della sua carriera, infatti, ha collaborato con il sito web Dagospia e con il quotidiano L’Indipendente. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha dichiarato anni fa di essere omosessuale.

Il Cantante mascherato 2, Lupo: ultimi nomi sul concorrente. Da Gigi D'Alessio a Max Giusti

Lo ha rivelato alla madre quando aveva 18 anni, precisando che in casa non c’è mai stato alcun tipo di problema per la sua omosessualità essendo cresciuto in un ambiente molto liberale. Sempre nel corso di una intervista a Vanity Fair, ha raccontato di desiderare moltissimo dei figli e che un giorno, con la persona giusta accanto, vorrebbe adottarne uno. Relativamente ad altre curiosità sul suo conto, ha svelato di aver sofferto di attacchi di ansia da bambino. E' molto dimagrito a causa di un problema di apnea notturna e nel corso di un suo show, ha baciato Valeria Marini e Elisabetta Canalis.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Enrico Vanzina: poi Costantino Della Gherardesca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.