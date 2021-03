Ascolti tv del 10 marzo, la storia di Nada batte tutti: La bambina che non voleva cantare supera 5,5 milioni di telespettatori

11 marzo 2021 a

Ascolti tv, i programmi delle tre reti Rai superano la concorrenza e si aggiudicano la prima serata. A vincere il prime time è lo sceneggiato sulla storia della cantante Nada, "La bambina che non voleva cantare" che ha ottenuto 5.582.000 telespettatori e il 23,15 per cento di share. Su Canale 5 "Quo vado?", il film di Checco Zalone, ha totalizzato 2.674.000 pari all’11,16 per cento. Al terzo posto si è piazzata Rai3 con Chi l’ha visto?’ che ha registrato 2.421.000 telespettatori e il 10,79 per cento di share.

Fuori dal podio Italia 1 con I Mercenari 3, visto da 1.242.000 telespettatori pari al 5,38 per cento, tallonato da Italia's Got Talent che su Tv8 ha conquistato 1.235.000 telespettatori con il 5,2 per cento di share. Su Rai2 La Caserma chiude con 1.030.000 telespettatori e il 4,38 per cento di share (era l'ultima puntata del reality). Retequattro con Stasera Italia Speciale ha interessato 611.000 telespettatori con il 2,66 per cento di share, mentre Nove con Accordi e Disaccordi ha ottenuto 455.000 telespettatori e l’1,8 per cento. La7 chiude la classifica degli ascolti del prime time con Atlantide visto da 344.000 telespettatori pari al 2 per cento di share.

Nell’access prime time Rai 1 domina con "Soliti Ignoti - Il Ritorno", visto da 5.058.000 telespettatori con il 18,44% di share, mentre Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato il 15,5% con 4.264.000 telespettatori. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è la più vista con L’Eredità che ha totalizzato 5.254.000 telespettatori e il 24,4% di share. Il programma concorrente di Canale 5, Avanti un altro! è stato seguito invece da 3.915.000 telespettatori pari al 18,78% di share. Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 10.593.000 telespettatori e il 39,31% di share, la seconda serata con il 38,91% e 4.608.000 telespettatori, e l’intera giornata con 4.200.000 telespettatori e il 38,41% di share.

