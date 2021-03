Anna Tatangelo, scatto hot in accappatoio. Poi promette novità: "C'è un disco da chiudere" | Foto

11 marzo 2021 a

a

a

Anna Tatangelo sempre più sexy. Dopo le voci di un nuovo flirt, con il rapper napoletano Livio Cori, la cantante ha pubblicato su Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower, un'altra foto ad alto tasso di sensualità, in cui si mostra super sexy in accappatoio. "Buongiorno. Doccia, caffè e via! C’è un disco da chiudere", ha scritto nella didascalia a corredo dell'immagine, a dimostrazione di come i lavori per l'uscita dell'ultima fatica lavorativa stiano per essere ultimati.

I fan vogliono questo, anche se di certo possono comunque apprezzare il fisico perfetto e la sensualità da urlo della cantante originaria di Sora. Insomma, il suo profilo Instagram è caratterizzato da like a raffica e commenti entusiastici, nell'attesa del nuovo album, comunque in arrivo. Intanto la stessa Tatangelo sempre sui social ha voluto precisare la situazione legata alle voci su un suo presunto flirt con il rapper Livio Cori: "Partendo dal presupposto che Gigi (D'Alessio ndr) e io non stiamo più insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io", ha scritto sui social.

Nuovo fidanzato per Anna Tatangelo? Chi è Livio Cori, rapper e attore

La Tatangelo ha quindi aggiunto: "Conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live - ha affermato -. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca**ate inventate di sana pianta del 'Gigi le ha presentato Livio' risparmiatevele. Detto ciò, avete sempre parlato voi giornali di me e sono 16 anni che sento ca***te. Da quando ne avevo 18. All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri!”. Insomma, un post davvero duro, in cui la Tatangelo dimostra di tenere tantissimo a far restare appunto "privata", la sua vita privata.

Anna Tatangelo, maglietta di Rocky e gambe in bella vista: ma i fan vogliono il nuovo singolo | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.