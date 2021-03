Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Enrico Vanzina: poi Costantino Della Gherardesca

11 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 a partire dalle 14. Una trasmissione che sta riscuotendo un discreto successo, caratterizzata da ascolti importanti. Nella puntata di mercoledì 10 marzo, per esempio, ha ottenuto quasi 2 milioni di spettatori, 1.922.000 per l'esattezza, pari al 13,9% di share.

Nel corso del programma che andrà in onda giovedì 11 marzo, si parlerà di spettacolo e attualità politica, con ospiti in studio e collegamenti. Per quanto concerne i cosiddetti "affetti stabili", presenze fisse della trasmissione, saranno presenti, tra gli altri, la scrittrice Chiara Gamberale e la showgirl Valeria Marini, personaggio che comunque ha sempre qualcosa da raccontare tra lavoro e vita privata. Presente anche l'ex campione de L'Eredità, Massimo Cannoletta, che nella rubrica Massimo 5 minuti, parlerà della Royal family inglese, viste anche le parole recenti di Meghan Markle e il principe Harry. In studio anche - come ospite musicale - Memo Remigi, diventato tra i punti fermi della trasmissione soprattutto nel corso della parentesi sanremese, per via della sua abilità al pianoforte. Ospiti della puntata di giovedì 11 marzo inoltre saranno lo sceneggiatore e regista Enrico Vanzina, che si racconterà tra aneddoti e ricordi. Dal rapporto con il padre, Steno, regista (solo per citare un esempio) di Un americano a Roma, che lanciò la carriera di Alberto Sordi, a quello con il fratello Carlo, con il quale Enrico ha raccontato gli usi e i costumi degli italiani soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta. Una miniera di ricordi quindi, che Vanzina rivelerà con la sua consueta ironia.

Ospite anche Costantino Della Gherardesca, protagonista in tv negli ultimi tempi. Dalla felicissima esperienza a Ballando con le stelle, dove è approdato addirittura in finale con la partner Sara Di Vaira, fino a quella de Il Cantante mascherato, nella veste di giudice, sempre a fianco della conduttrice Milly Carlucci. Una figura importantissima per Costantino, che di fatto gli ha consentito di rilanciarsi in carriera.

