La Caserma, vince la squadra blu: Nicholas Lapresa miglior capo squadra ed Elena Santoro come vice

La Caserma, vince la squadra blu. Nicholas Lapresa è stato nominato come miglior capo squadra; mentre Elena Santoro è stata la miglior vice capo squadra. Ad annunciare i "vincitori" del reality di rai 2, alla fine della sesta e ultima puntata, sono stati gli istruttori nel piazzale innevato della caserma di Levico, dopo l'ultimo alzabandiera sotto la neve.

Toccante messaggio finale delle stesse reclute per gli istruttori, letto da tutti i ragazzi una frase per uno, con la voce tremante per l'emozione, scritto su un foglio passato di mano in mano. Alla fine del reality, tuttavia, chi ha vinto o chi si è distinto durante questo mese di prove e addestramento è passato in secondo piano: al di là dell'emozione e delle lacrime di gioia e di rimpianto per la fine di questa esperienza, è emersa l'unità del gruppo. Per un mese, infatti, 21 ragazzi - 15 maschi e sei femmine - hanno convissuto, faticato, sudato e si sono messi alla prova insieme, riuscendo a cementare uno spirito di corpo che li ha tramutati in veri "soldati", ma li ha fatti sentire soprattutto una famiglia.

L'ultima puntata, oltre al riassunto della settimana appena conclusa, è stata incentrata anche sulla festa dell'ultima notte in caserma, che ha visto l'arrivo di un'ospite speciale, la cantante Elettra Lamborghini. La spumeggiante artista si è esibita con la sua canzone Musica e il resto scompare, cantata e ballata con l'immancabile twerking che ha mandato in visibilio le reclute, suscitando ammirazione anche tra le ragazze, affascinate dal carismo della giovane ereditiera. Su Rai Play o sui canali social della trasmissione, inoltre, è possibile rivedere l'ultima puntata o rivivere alcuni dei momenti più toccanti, con video e immagini esclusive.

