Elettra Lamborghini, ospite a La Caserma: balli, canti e twerking con le reclute

Elettra Lamborghini è stata l'ospite speciale della puntata finale del reality di Rai 2, La Caserma. La bella cantante, compagna del rapper e dj AfroJack, è stata la "sorpresa" per le reclute nell'ultima sera del loro percorso nella caserma di Levico. Elettra Lamborghini ha cantato e ballato nello "spaccio" della caserma, trasformato in una discoteca improvvisata, con luci e palco.

La Caserma, ultima puntata del reality di Rai 2 con Elettra Lamborghini

Qui la spumeggiante Elettra ha cantato il brano lanciato nella passata edizione di Sanremo, "Musica e il resto scompare", con tanto di twerking, il ballo che l'ha resa celebre in tutta Italia e non solo. Le reclute sono rimaste stupite per la sorpresa, nonché per il magnetismo della Lamborghini, che li ha conquistati con la simpatia, il suo sguardo e le sue forme fisiche. Balli e canti che hanno coinvolto soprattutto i ragazzi, che per alcuni minuti hanno potuto esibirsi sul palco insieme alla cantante, che ha fatto i complimenti alle reclute per il loro percorso, affermando anche "che l'Italia vi segue ed è orgogliosa di voi".

La sua permanenza a Levico non è durata molto, anche se la festa dell'ultima sera dei concorrenti è andata avanti ancora a lungo, con danze scatenate e divertimento fino a notte fonda. Il tutto lasciandosi andare anche a qualche effusione tra ragazzi e ragazze, prima del gran finale del reality, che dopo sei puntate si è concluso nella serata di oggi, mercoledì 10 marzo. Un'esperienza che ha cambiato e fatto crescere i ragazzi, catapultati per varie settimane in un ambito diverso da quello da cui ognuno di loro era abituato, rinforzandoli e mettendoli alla prova, riuscendo tuttavia a creare un legame e uno spirito di gruppo da tutti unanimamente riconosciuto e apprezzato, tanto da definirsi come una vera e propria "famiglia"

