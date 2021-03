Oroscopo del Corriere di giovedì 11 marzo 2021: le previsioni segno per segno

10 marzo 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 11 marzo 2021. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata.

ARIETE

Avete presente la legge di Murphy? Ecco, invertitela e avrete il quadro della vostra giornata: sarete Re Mida capaci di trasformare tutto in oro.

Oroscopo Corriere, le previsioni per lunedì 8 marzo 2021 segno per segno

TORO

Fate così tante cose che finirete per stancarvi, ma questo non pregiudica in alcun modo la vostra serenità d'animo e il vostro spirito di combattimento.

GEMELLI

Finché siete da soli tutto va a gonfie vele. Il problema subentra quando entrano in gioco gli altri: basta poco per farvi perdere la pazienza.

CANCRO

Avrete due cuori disegnati al posto degli occhi, così finirete per guardare con il filtro dell'amore qualunque cosa (anche di negativo) accada nel mondo.

LEONE

La giornata potrebbe cominciare con il piede sbagliato, soprattutto al lavoro: un possibile equivoco purtroppo rischia di rovinarvi l'umore.

VERGINE

Il connubio tra Luna e Mercurio fa sì che le circostanze si rivelino fortunate al lavoro. Va meno bene sul fronte privato: aspettative troppo alte.

BILANCIA

La grinta sarà la vostra compagna nel corso della giornata. Tanta è la voglia di mettervi in mostra che farete breccia nei cuori delle persone.

Oroscopo Corriere, le previsioni per martedì 9 marzo 2021 segno per segno

SCORPIONE

Fate attenzione alle parole che pronunciate: rischiate di ferire qualcuno senza essere certi, oltretutto, di essere nel giusto. Giornata complicata.

SAGITTARIO

In bilico tra sogni e realtà, ma entrambe le facce della medaglia sono gratificanti. Fantasticate senza perdere di vista la concretezza

CAPRICORNO

Le gratificazioni professionali non mancano e questo è l'aspetto migliore di una giornata piena di impegni. Problemi nella sfera privata.

ACQUARIO

Il successo è dietro l'angolo, basta saper piazzare la mossa giusta: avete tutti i requisiti per riuscire a realizzare i vostri sogni. Provateci!

PESCI

Se seguirete il vostro istinto, molto probabilmente riuscirete a fare un passo importante nella vostra vita. Ma se tergiversate, non andrà bene.



Oroscopo del Corriere di mercoledì 10 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.