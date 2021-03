La morte di Lucia Raso e la scomparsa di Marcella Basteri a Chi l'ha visto?

10 marzo 2021 a

a

a

Stasera su Rai 3, mercoledì 10 marzo, nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che segue i principali gialli italiani e aiuta nella ricerca delle persone scomparse da giorni. Inizio della puntata a partire dalle ore 21.20. Chi l'ha visto? tornerà sulla vicenda dell'omicidio di Bolzano. Benno ormai ha confessato di aver ucciso la madre e il padre. Una confessione che è arrivata soltanto dopo il ritrovamento del cadavere della donna. La sorella Madè non crede al pentimento di Benno ed è sempre stata convinta che era stato proprio il fratello ad uccidere i suoi genitori. Durante la puntata sono in programma servizi e collegamenti.

Spazio anche alla vicenda della morte di Lucia Raso. Lei è caduta inspiegabilmente dalla finestra della casa del fidanzato e nelle nuove testimonianze continua lo scontro tra Christian e i suoi due coinquilini. Come sono andate davvero le cose? Chi sta dicendo la verità? Nella puntata di questa sera al centro dell'attenzione, inoltre, la scomparsa di Marcella Basteri. Si tratta della madre del cantante messicano Luis Miguel che negli anni Ottanta era diventato famoso in tutto il Paese, a partire dal brano Noi ragazzi di oggi (Festival di Sanremo del 1985). La cugina racconta che Marcella Basteri era partita da Massa con l'obiettivo di raggiungere la Spagna, ma da quel momento in poi di lei non si è saputo più nulla. In Spagna non è mai arrivata. C'è chi sostiene che ora sia in Argentina e viva, chi invece è convinto che le cose siano andate in maniera diversa. Quale è la verità? Chi può aiutare a ricostruire cosa è realmente accaduto a questa donna? Naturalmente nel corso della trasmissione anche gli appelli e le richieste di aiuto per le persone in difficoltà e che non si trovano da diversi giorni.

