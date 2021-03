Stasera Italia, gli ospiti di Barbara Palombelli del 10 marzo su Rete4: si parla di politica e attualità

10 marzo 2021 a

Stasera Italia torna oggi in prima serata su Rete 4 con Barbara Palombelli. Al tradizionale appuntamento pre serale delle ore 20.30 seguirà infatti, come ormai accade settimanalmente, anche l'approfondimento che dalle 21.25 intratterrà i telespettatori fino alla mezzanotte. Al centro del talk show condotto dalla moglie di Francesco Rutelli, fresca di partecipazione al 71esimo Festival di Sanremo, ci sono come di consueto i temi politici e di attualità, con numerosi ospiti e collegamenti.

Tra questi l'emergenza sanitaria e le nuove misure per ridurre i contagi, a seguito dell'incontro che si è tenuto questo pomeriggio della cabina di regia del Cts con il premier Mario Draghi. In vista di Pasqua e del numero sempre elevato di contagi - provocati dalle varianti del virus, in particolare quella inglese e brasiliana, potrebbe infatti essere integrato o modificato il recente Dpcm del 6 marzo (attualmente in vigore fino al 6 aprile) con nuove restrizioni sul modello di quelle di Natale, che coinvolgerebbero tutta Italia e le stesse zone gialle. In particolare nei festivi e prefestivi. Si parlerà poi della crisi del Partito democratico, innescata dalle dimissioni del segretario nazionale, Nicola Zingaretti, con Enrico Letta che sembra essere in prima fila per subentrare al governatore del Lazio come traghettatore del partito in vista del congresso in autunno.

Si parlerà poi anche del Recovery plan, su cui il governo sta lavorando per la stesura definitiva del piano, e anche del "Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" firmato oggi dal governo e dai sindacati per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici (che prevede aumenti medi di 107 euro in busta paga, nonché l'istituzionalizzazione dello smart working). Nel tardo pomeriggio di oggi saranno annunciati gli ospiti della puntata, che saranno poi riportati sul nostro sito non appena disponibili



Notizia in corso di aggiornamento

Maurizio Gasparri e Luigi De Magistris ospiti di Barbara Palombelli a Stasera Italia

