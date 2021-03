Pino Strabioli positivo al Covid come Gigi Marzullo

10 marzo 2021 a

"Anche io sono risultato positivo al covid", afferma all'agenzia Adnkronos il conduttore e regista teatrale Pino Strabioli, che proprio alcune ore fa aveva twittato: "Non scherziamoci Covid19 non scherza io non ci ho mai scherzato ma non è bastato".

Strabioli ha lavorato tutta la scorsa settimana in una saletta della sede Rai di Viale Mazzini a stretto contatto con Gigi Marzullo (che ha rivelato di essere positivo domenica a ’Che Tempo Che Fa'), collegandosi con il programma di Serena Bortone ’Oggi è un altro giorno', per lanciare delle clip del Festival di Sanremo e commentarle con gli ospiti della trasmissione. "La scorsa settimana come sempre ho fatto un tampone lunedì, ed era negativo, poi - racconta Strabioli - ne ho fatto un altro venerdì anch’esso negativo. Sabato sono arrivato a Sanremo e da prassi mi hanno fatto un altro tampone, negativo anch’esso, così mi hanno dato il pass per entrare all’Ariston dove domenica avrei dovuto fare il mio programma radiofonico e partecipare a ’Domenica In’.

Ma la Rai mi ha avvertito che c’era un collega positivo bloccandomi, come da protocollo. Sono tornato a Orvieto dove risiedo e la sera di domenica avevo la febbre. Lunedì mi sono svegliato con un forte mal di gola, ho subito fatto il tampone molecolare e sono risultato positivo. Adesso ho iniziato la cura classica e oggi sto meglio, i sintomi sono leggerissimi", spiega Strabioli dicendo di essere "costantemente monitorato dal medico. Da remoto farò sia la radio sia il ’Caffè di Rai1’". Anche Gigi Marzullo, raggiunto telefonicamente, ha confermato di avere sintomi leggeri: "Sto bene. Ho avuto qualche sintomo di raffreddore. Prossima settimana farò tampone e vedremo", ha detto secondo le parole che ha reso note la stessa fonte.

