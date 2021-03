Unomattina, Barbara Capponi al posto di Marco Frittella: "Ha avuto una lieve indisposizione, tornerà presto"

10 marzo 2021 a

a

a

Puntata particolare quella andata in onda oggi, mercoledì 10 marzo, di Unomattina su Rai1. Assente il giornalista e conduttore Marco Frittella, Monica Giandotti ha condotto da casa perché nei giorni scorsi entrata in contatto con una persona positiva al Covid. A dare una mano al programma così è stata reclutata Barbara Capponi del Tg1.

UnoMattina, conduzione inedita: assenti in studio Marco Frittella e Monica Giandotti. Ecco perché

"Una lieve indisposizione costringe a casa Marco Frittella" è la dichiarazione ufficiale di Monica Giandotti da casa sul collega, con Barbara Capponi che ha aggiunto "tornerà presto e lo saluto, questo studio lo aspetta", dopo che nelle ultime ore la sua assenza si era tinta di giallo. "Sta bene e in questo momento ci sta seguendo. Lo salutiamo” ha aggunto inoltre Monica Giandotti all’inizio della lunga diretta di Unomattina. Insomma una semplice assenza per malattia per il giornalista originario di Orte, in provincia di Viterbo. Una conduzione molto apprezzata quella di Unomattina che ha intrapreso a settembre dopo una lunga carriera.

Una lieve indisposizione costringe a casa Marco Frittella ed ecco in studio Barbara Capponi. In apertura i numeri del #Covid purtroppo in aumento, così come aumentano i numeri dei ricoveri e, purtroppo, quello dei decessi. In coll. Massimo Ciccozzi, epidemiologo @CampusBioMedico pic.twitter.com/R6g1J68oeH — Uno Mattina (@Unomattina) March 10, 2021

Frittella. 62 anni, ha iniziato in Rai come autore di testi della trasmissione poi diventata Linea Verde. Dopo essere stato capo ufficio stampa del gruppo parlamentare della Dc dal 1982 al 1987, diventa caposervizio politico del GR2, tra il 1989 e il 1991 è stato inviato nella Berlino del crollo del Muro e si è occupato dell'ultima fase della guerra civile libanese. Ha intervistato Michail Gorbačëv, Lech Wałęsa, Willy Brandt, Michel Aoun, S.Oscar Romero. Come "quirinalista" del GR2 ha seguito il presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Chiamato al Tg1 nel 1993, ha seguito vari presidenti del Consiglio (Dini, Ciampi, e soprattutto Prodi). Ha condotto la Rassegna Stampa e le edizioni della Notte e della Mezzasera. Dal 2007 al 2009 il direttore Gianni Riotta gli ha affidato la "nota politica" in diretta ogni sera da Montecitorio per l'edizione di massimo ascolto. Ha condotto edizioni speciali e straordinarie di tg e gr in occasione di consultazioni politiche, amministrative e referendarie oltre che di altri importanti avvenimenti. Dal giugno 2010 al 2020 ha condotto l'edizione delle 13,30 del telegiornale e parallelamente, dal 2007 al 2017 è stato professore a contratto presso l'Università di Roma Tor Vergata come titolare dell'insegnamento di Giornalismo Politico e Radiotelevisivo nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Informazione, della Comunicazione e dell'Editoria e nel Master di II livello di Comunicazione Politico-Istituzionale della Facoltà di Giurisprudenza. Ha insegnato per tre bienni alla Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia e ha tenuto corsi alla Scuola di Giornalismo dell'Università di Salerno. Nel 2020 ha pubblicato con Rai Libri il saggio "Italia Green", la mappa delle eccellenze del made in Italy ambientale. Tra le curiosità la cravatta rossoverde: è grande tifoso della Ternana.

Oggi è un altro giorno, il ministro Boccia analizzerà le ultime decisioni del Governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.