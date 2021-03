Michelle Hunziker e il bagnetto dei cani: "Ecco come tratto Lilly e Leone"

10 marzo 2021 a

"Ma chi è che fa il bagno a Lilly & Leone se non io?". E' Michelle Hunziker a pubblicare sul suo canale youtube un lungo video in cui si diverte a lavare i suoi due amati barboncini che appunto si chiamano Lilly e Leone. Un filmato che dura più di nove minuti e mezzo. "Mi avete chiesto se sono proprio io a lavare Lilly e Leone", dice Michelle Hunziker davanti alla telecamera tenendo in braccio i due cagnolini. "Ma secondo voi? Potete chiedere a una mamma se lava i propri figli? Certo che li lavo io! E infatti adesso, visto che è il momento, ho pensato di rendervi partecipi".

Parte la sigla e Michelle Hunziker inizia da Leone che ha il pelo davvero lungo al punto che lei scherzando lo arriva addirittura a chiamare Angelo Branduardi. Michelle Hunziker infila il cane nella vasca da bagno, regola la temperatura dell'acqua e lo bagna completamente. Poi passa ad immagini accelerate e addirittura con colonna sonora. Ma la cosa più divertente è l'atteggiamento del cane che non solo è super tranquillo, ma se la gode proprio. Ancora di più quando lei lo insapona e lo fa diventare una vera e propria pallottola di schiuma. Lui rimane sempre appoggiato con le zampette contro la vasca da bagno.

Durante la doccia lei regala battutine e complimenti al suo piccolo amico che risponde abbaiando in maniera molto soft. Immagini ancora più divertenti quando tira fuori Leone dalla vasca da bagno e passa ad asciugarlo. Lui si diverte anche quando viene asciugato utilizzato il phono. Alla fine del bagnetto corre scodinzolando. E dopo aver mostrato "la netta differenza tra un cane lavato e uno" che ancora deve finire sotto l'acqua, Michelle Hunziker si dedica a Lilly. Anche lei sembra persino divertirsi e naturalmente finisce il bagno pulita e profumata.

