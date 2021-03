Paolo Vallesi si racconta in tv: i successi a Sanremo, il declino e la malattia. Ora la nuova canzone

10 marzo 2021 a

Il cantante Paolo Vallesi è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai1. Il musicista fiorentino nel recente Festival di Sanremo è tornato sul palco dell'Ariston per una esibizione insieme ai colleghi Michele Zarrillo e Riccardo Fogli. Ha cantato il nuovo singolo "Giovane per sempre".

Vallesi ha raggiunto la notorietà agli inizi degli anni Novanta. Dopo aver vinto il Festival di Castrocaro, nel 1991 partecipa nella categoria Giovani al Festival di Sanremo vincendo con la canzone Le persone inutili che poi venderà oltre 200mila copie (disco d'oro). Nel 1992 torna a Sanremo, nella categoria big e si classifica al terzo posto con il brano La forza della vita un singolo da oltre 500mila copie vendute, disco di platino e primo nella classifica italiana per diverse settimane. Proprio con questa canzone inizia anche a cantare in spagnolo, diventando uno dei pochi cantautori italiani amati in America Latina e Spagna; le sue canzoni sono state tradotte anche in olandese e portoghese. Negli anni successivi non riuscirà a replicare i successi delle due canzoni sanremesi ma troverà spazio soprattutto in televisione. Partecipa al reality La Talpa (2002), agli show della Rai "I migliori anni" e "Volami nel cuore" per poi vincere lo show "Ora o mai più" nel 2019.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato con Cinzia e dal matrimonio è nato il figlio Francesco che ha cambiato la vita della coppia a partire dal 2 dicembre 1997. Dopo 20 anni di unione, i due però hanno divorziato. Nel corso di una puntata di Vieni da me, talk show condotto da Caterina Balivo, ha dichiarato di avere una nuova compagna: Sara. Recentemente Vallesi ha confessato di aver avuto il cancro: “Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un problema per la mia persona, per i miei familiari e per chi mi sta vicino. Non è ho parlato prima perché è una cosa abbastanza di recente, è stata una cosa quasi contemporanea al periodo della mia partecipazione a Ora o mai più, e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con il mio ritorno alla mia carriera artistica”.

