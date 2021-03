Wanda Nara, lato B da urlo: oltre mezzo milione di like su Instagram

10 marzo 2021 a

Wanda Nara letteralmente scatenata. La modella, showgirl, imprenditrice e procuratrice sportiva, sul suo profilo Instagram pubblica una nuova foto e un video quasi a luci rosse. In attesa dell'estate, si sta preparando alla prova costume 2021 e ovviamente non trascura attività fisica, ma nemmeno i massaggi. E in una delle sedute decide di dedicarsi selfie davvero hot. Indossando soltanto un mini perizoma e con il prorompente seno appena coperto da un asciugamano, scatta e filma. Soltanto che alle spalle ha uno specchio e quindi mette completamente in mostra il suo lato B.

Nel suo profilo che raccoglie la bellezza di 7.5 milioni di follower, Wanda Nara dedica soltanto poche parole alle immagini scottanti che pubblica: "La mia seconda casa, Sinara Beguin, la mia stupenda amica, grazie. Preparandomi per la prova costume 2021". Naturalmente foto e video mandano quasi in tilt il suo profilo. In poche ore raccolgono oltre mezzo milione di like e migliaia di commenti, ovviamente quasi tutti positivi considerando il fisico che sfoggia la moglie di Mauro Icardi. Nei giorni scorsi non erano mancati gli interrogativi dopo che Wanda Nara aveva prima pubblicato e poi rimosso senza spiegazioni una foto molto sexy, ma stavolta la showgirl rilancia e va oltre con le nuove immagini a cui poco dopo fa seguire un "Buongiorno Parigi" che accompagna una foto ben diverse, in cui è completamente vestita, anche se l'atteggiamento rimane particolarmente sexy.

Wanda Nara, 35 anni, moglie di Icardi e con alle spalle il matrimonio con Maxi Lopez e cinque figli, si conferma una delle wags più sexy di tutti i social e sicuramente senza il timore di osare. E' difficile comprendere se prossimamente avrà nuovi impegni professionali in Italia, come in passato nelle reti Mediaset dove è stata protagonista di Tiki Taka e opinionista dell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

