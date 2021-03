Oggi è un altro giorno, 10 marzo su Rai1: tra gli ospiti di Serena Bortone anche il ministro Boccia

10 marzo 2021 a

Consueto appuntamento, questo pomeriggio mercoledì 10 marzo alle 14 su Rai 1, con la trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo condotto da Serena Bortone. Sono stati ufficializzati sui social gli ospiti che saranno protagonisti della puntata: l'attrice Carolina Crescentini, il ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Francesco Boccia e il cantante Paolo Vallesi. Come sempre sono previsti anche i cosiddetti affetti stabili che affiancheranno la conduttrice in studio: il recordman della trasmissione L'Eredità Massimo Cannoletta, il cantautore Memo Remigi e la giornalista Francesca Parisella.

Carolina Crescentini parlerà del ruolo che la vede protagonista nel film biografico su Nada, "La bambina che non voleva cantare" in cui interpreta la figura, complessa, della mamma. Poi come sempre la chiacchierata con Serena Bortone potrà andare a toccare anche aspetti della vita privata. Tra l'altro l'attrice ben conosce lo studio del programma pomeridiano di Rai1 essendo già stata ospite a dicembre della trasmissione. Con il ministro Francesco Boccia sarà obbligatoria un'analisi della situazione Covid in Italia legata soprattutto a quelle che saranno le modifiche all'ultimo Dpcm che prevedono un'ulteriore stretta nei weekend che saranno blindati per tutte le regioni. Poi Paolo Vallesi, reduce dalla recente ospitata al Festival di Sanremo con Riccardo Fogli e Michele Zarrillo. Il tema sarà la musica con sicure divagazioni nella vita del cantante di 56 anni e da diverso tempo lontano dal palcoscenico.

Cosa racconterà invece Massimo Cannoletta? Il divulgatore salentino che per oltre cinquanta puntate ha fatto furore (e vinto) al quiz L'Eredità, avrà il suo consueto spazio ormai molto apprezzato dai telespettatori. Cannoletta infatti è diventato un'autentica star televisiva ma anche social: i suoi post ricevono sempre tanti like e su Instagram può contare oltre 85mila followers, risultato migliore di tante influencer che si dedicano anima e corpo ai social.

