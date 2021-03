Carolina Crescentini, l'amore per Francesco Motta e il matrimonio in gran segreto

10 marzo 2021 a

Carolina Crescentini sulla cresta dell'onda. L'attrice romana stasera, mercoledì 10 marzo, sarà protagonista in tv con il film "La bambina che non voleva cantare" su Rai1. Ma anche ospite, nel pomeriggio, nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Nel film, biografia della cantautrice Nada, Carolina interpreta il complesso ruolo di mamma Viviana: la pellicola sembra destinata ad avere successo raccontando la storia malinconica e nostalgica di una ragazzina innocente e fragile che, suo malgrado, si rende conto fin da subito di essere protagonista di una vita che non poteva controllare. Diventando poi un'icona della musica italiana. In carriera Carolina Crescentini dopo essersi iscritta all'Università alla facoltà di Lettere, ha virato nella recitazione iscrivendosi ad una scuola sperimentale di cinematografia. Tra i film e le fiction che l’hanno resa famosa ci sono Carabinieri, Notte prima degli esami, I bastardi di Pizzofalcone, Illuminate e la più recente fiction Mare Fuori.

Carolina Crescentini: "Pretendo il diritto di invecchiare, non sono ossessionata dalla bellezza"

Molto ricca la vita sentimentale della quarantenne attrice: è stata legata per diversi anni al dj romano Davide D’Onofrio, successivamente, si è fidanzata con il regista Marco Salom e poi con il musicista Dave Peter Mellish. Incontra però il vero amore nel 2018 quando conosce il cantautore Francesco Motta (ha partecipato al Festival di Sanremo nell'edizione 2019). La loro prima uscita ufficiale è stata sul red carpet di Venezia per poi sposarsi nel 2019, in gran segreto, in Toscana. La coppia vive a Roma “Lui ci ha messo un mese a chiamarmi e subito io ero diffidente. Poi mi ha conquistato con la sua sensibilità e curiosità” ha raccontato Carolina Crescentini in una recente intervista. Tra le curiosità quella di amare le ossa sporgenti (“Il mio unico feticismo estetico? La clavicola che si vede nel triangolo della camicia aperta”, ha confessato a Vanity Fair). Protegge molto la sua vita privata da gossip e paparazzi, quindi le informazioni in rete sono molto sporadiche.

