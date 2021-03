UnoMattina, conduzione inedita: assenti in studio Marco Frittella e Monica Giandotti. Ecco perché

10 marzo 2021 a

"UnoMattina senza Marco Frittella alla conduzione". La notizia è riportata dal sito TvBlog e ripresa da Fanpage. Dopo Monica Giandotti che conduce da casa, arriva il cambio per l'assenza di Marco Frittella. Così rivela la fonte a poche ore dall'inizio della puntata mattutina del format di Rai1 di mercoledì 10 marzo 2021.

Monica Giandotti, come è noto, conduce la trasmissione da casa per essere venuta a contatto con una persona contagiata da Covid e adesso ad essere assente, secondo quanto riporta il sito specializzato TvBlog, è il conduttore, a causa di problemi che non sono stati specificati. A sostituirlo ci dovrebbe essere la conduttrice del Tg1, Barbara Capponi (volto noto e apprezzato) che presenterà con Giandotti, ancora collegata da casa. Secondo quanto riporta il giornale specializzato in Tv le ragioni del forfait di Marco Frittella non hanno comunque nulla a che fare con il Covid, ma come precisa anche Fanpage sarebbero legati probabilmente a una forma diversa di indisposizione. Il programma che apre la programmazione giornaliera della rete ammiraglia Rai, avrà quindi una veste completamente diversa rispetto al solito e non è chiaro quando'è che tornerà alla sua formazione originale: la conduzione Giandotti-Frittella.

La conduttrice ha motivato la sua conduzione a distanza, argomentando con un “sono a casa per aver avuto un contatto con una persona poi risultata positiva. Può succedere facendo il nostro lavoro: molti italiani lo sanno. Per il momento sto bene, però per un po’ dovremo vederci in queste condizioni“. La conduttrice di UnoMattina ha seguito la collega Tiziana Panella, presentatrice di Tagadà, che in questi giorni si trova costretta a presentare il contenitore pomeridiano di La7 dal divano di casa sua, mentre in studio c'è Alessio Orsingher. Per Panella si tratta del secondo periodo di isolamento fiduciario a poche settimane di distanza, visto che già a inizio febbraio si era ritrovata in isolamento per le stesse ragioni. Ora UnoMattina con "l'emergenza conduttori", in attesa che la formazione originaria torni prestissimo da studio.

