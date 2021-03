Anna Tatangelo, il nuovo fidanzato Livio Cori. Chi è il rapper e attore napoletano

09 marzo 2021 a

Si chiama Livio Cori, è un rapper e attore in rampa di lancio per il successo, è napoletano e avrebbe rubato il cuore di Anna Tatangelo. Ad “Ogni Mattina”, programma che va in onda su TV8 e condotto da Adriana Volpe, Santo Pirrotta ha rivelato che nella vita della cantante sia entrato a far parte un altro uomo “Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori" ha svelato il giornalista di Tgcom24. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato proprio Gigi d'Alessio - storico ex della Tatangelo - a far conoscere i due.

Cori. classe 1990, è uno fra i rapper e attori più promettenti del momento. La sua carriera è in piena ascesa, legata a numerosi successi musicali e televisivi. Ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva solo 15 anni e nel 2008 ha inciso le sue primissime tracce. Con Ghemon ha realizzato il brano Tutta la Notte che ha scalato le classifiche, mentre con Luchè ha scritto Veleno. Il suo nome è stato spesso associato a quello di Liberato, il misterioso rapper napoletano, ma Livio ha sempre negato di essere lui l’uomo dietro il misterioso artista. Appassionato di recitazione, Cori ha recitato nella serie tv Gomorra, componendo anche la canzone Surdat, inserita nella colonna sonora della fiction. Il suo ultimo album si intitola Femmena con dieci brani ognuno dei quali è dedicato a uno dei suoi amori passati.

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, definitivamente, a marzo del 2020 dopo oltre dieci anni d’amore. Una rottura arrivata dopo una profonda crisi a cui era seguito un romantico ritorno di fiamma che aveva fatto sperare nelle nozze. Ma il lieto fine non c'è stato. I due hanno voltato pagina, musicalmente e sentimentalmente. Secondo alcune indiscrezioni anche Gigi D’Alessio avrebbe iniziato una nuova relazione, con Denise, una giovane fan con cui sarebbe nato in poco tempo un sentimento molto importante.

