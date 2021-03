Stasera in tv, 9 marzo, su La7 va in onda Dimartedì: tutti gli ospiti di Floris

09 marzo 2021 a

Torna il consueto appuntamento, stasera in tv 9 marzo 2021 come ogni martedì, in prima serata su La7, il programma condotto da Giovanni Floris, DiMartedì. Alcuni degli ospiti di Floris, sono stati appena annunciati sui canali social del programma a poche ore dalla messa in onda del programma (ore 21,15). Si tratta di Carlo Calenda (leader di Azione) e Ilaria Capua, virologa, poi il politico ed ex ministro della sanità Rosy Bindi, il magistrato Piercamillo Davigo, il giornalista Massimo Gramellini, la biologa Barbara Gallavotti e Carlo Cottarelli, direttore osservatorio sui conti pubblici italiani.

DiMartedì dibatterà i temi di attualità della settimana a partire dall'emergenza Covid con particolare attenzione alla sanità, dai vaccini e alla campagna di vaccinazione. Tra gli argomenti anche le dimissioni di Zingaretti dal ruolo di segretario del Pd ed eventuali futuri scenari nei democratici, per una puntata che si preannuncia come al solito ricca di spunti. Diversi anche i servizi in programma e che andranno in onda nel corso della puntata.

"Nel Next Generation Italia di Azione trovate una dettagliata proposta di governance per evitare di perdere i fondi. Coordinamento da Palazzo Chigi, rafforzamento strutture Ministeri e Regioni, Comitati di indirizzo e controllo snelli ed efficienti" ha scritto recentemente sul suo profilo Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, in merito alla proposta di governance formulata nel "piano presentato dal partito per investire i 209 miliardi previsti dal Recovery Fund e contenente misure concrete a favore di donne, giovani e bambini". Sui consulente McKinsey - altra decisione finita nel mirino delle polemiche - Calenda ha detto: "I consulenti McKinsey o altro, si usano per scrivere piani strategici straordinari. Quando hai bisogno di elaborazioni veloci e verifica di fattibilità su progetti. Ma se la guida rimane saldamente nelle mani dei Ministri non vedo alcun problema, anzi. No polemiche inutili".

