Non sono una signora, i segreti della canzone tra amore, matrimonio e divorzio

Si intitola Non sono una signora lo speciale dedicato a Loredana Bertè e in onda stasera in tv, 9 marzo, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Per lo show è stato scelto lo stesso titolo della canzone più famosa della cantante italiana. Un brano che tutti conoscono, ma che forse vale la pena approfondire. A partire dall'anno di pubblicazione che fu il 1982, quello dell'Italia campione del mondo di calcio. L'etichetta discografica la Cgd. L'autore del brano Ivano Fossati. Dall'altra parte del 45 giri c'era Radio di Maurizio Piccoli. Il pezzo pop fu subito un grande successo. Complessivamente riuscì a vendere oltre mezzo milione di copie.

E' risultato il singolo più venduto dall'artista in Italia. Rimase in classifica per ben 22 settimane e la posizione più alta che riuscì a toccare fu la numero 2 in un anno in cui nelle top finirono anche Avrai di Claudio Baglioni e Il ballo del qua qua di Romina Power. Il pezzo ottenne la vittoria nella rassegna estiva del Festivalbar e superò di slancio i confini. Fu pubblicato anche in Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Brasile dove diventò anche la sigla di una telenovela. In Sud America è stato poi inciso anche in Venezuela (da Melissa) e in Messico (da Lucía Méndez). E' stato inoltre ripreso più volte praticamente ovunque.

Una curiosità non indifferente è legata proprio a Non sono una signora. La raccontò la stessa Loredana Bertè. Nell'estate del 1982 era su un aereo direzione New York per andare a incidere il pezzo. Sullo stesso velivolo c'era quello che poi sarebbe diventato il suo primo marito Roberto Berger. Il matrimonio durò solo 4 anni. Lei si infurò e chiese il divorzio quando scoprì che Roberto, di dieci anni più giovane, le aveva tenuto nascosto di essere il figlio di un miliardario, Tommaso, titolare del caffè Hag e di altri marchi famosissimi, in particolare acqua minerale. Roberto Berger è morto nel 2009.

Non sono una signora (1982)

La fretta del cuore

È già una novità

Che dietro un giornale sta

Cambiando opinioni

E il male del giorno

È pochi chilometri a sud

Del mio ritorno

Del mio buongiorno

Ma è un volo a planare

Dentro il peggiore motel

Di questa carretera

Di questa vita-balera

È un volo a planare

Per essere inchiodati qui

Crocefissi al muro

Ma come ricordarlo ora

Non sono una signora

Una con tutte stelle nella vita

Non sono una signora

Ma una per cui la guerra non è mai

Finita

Oh no, oh no

Io che sono una foglia d'argento

Nata da un albero abbattuto qua

E che vorrebbe inseguire il vento

Ma che non ce la fa

Oh ma che brutta fatica

Cadere qualche metro in là

Dalla mia sventura

Dalla mia paura

È un volo a planare

Per esser ricordati qui

Per non saper volare

Ma come ricordarlo ora

Non sono una signora…

