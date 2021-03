Matrimonio a prima vista 2021, Salvo e Santa alla resa dei conti. Lei lascia lo studio

09 marzo 2021 a

a

a

Matrimonio a prima vista 2021, Salvo e Santa sono la coppia di ragazzi siciliani, Eccoli a Milano per la puntata della scelta finale che è stata trasmessa da Discovery+ (piattaforma a pagamento per gli abbonati) e che il pubblico di Real Time comincerà a vedere da mercoledì 10 marzo in tv sul digitale terrestre al canale 31. Questo che segue è uno spoiler.

Matrimonio a prima vista, le coppie del passato: ecco che fine hanno fatto. Molte sono scoppiate e quanti colpi di scena

La loro è una "non storia" come è stata definita dal programma alla fine del percorso durato cinque settimane. La coppia si è rinfacciata di tutto in questo percorso di esperimento sociale. Una coppia che è scoppiata subito e che ha visto anche l'intervento dello psicologo del programma che è stato inviato in Sicilia per fermare la crisi della coppia. Anche davanti ai tre esperti che l'hanno scelti per stare insieme da perfetti sconosciuti (le coppie, sono tre, si conoscono solo all'altare), in questa scelta finale c'è stato uno scontro verbale fra i due. Una nuova occasione di divisione.

"No, non c'è nessun presupposto per continuare. Il dialogo non c'è stato, è mancato anche il buongiorno e la buonanotte", dice lui che afferma di non aver nulla da rimproverarsi a costo di "apparire superbo".

Matrimonio a prima vista 2021, Salvo e Santa: in Sicilia arriva lo psicologo, convivenza disastrosa

Santa afferma che "stai sparando sempre su di me". Poi va via. Si toglie l'anello nuziale e poi anche il marito lascerà la fede per abbandonare la trasmissione. "Finalmente posso starmene tranquilla col mio sorriso", dichiara lei ripresa dalle telecamere subito dopo la decisione. In precedenza, la coppia formata da Fabio e Clara, aveva detto di continuare a stare insieme. Nonostante una discussione, avevano scelto di andare avanti nel matrimonio. Poi è toccato alla giovane coppia siciliana il cui futuro insieme era apparso già segnato. Non c'è stato mai feeling fra i due, una esperienza che è stata contrassegnata dalle divisioni e non c'è stato quindi lieto fine.

Matrimonio a prima vista 2021, Salvo e Santa: è già finita. "Lei non mi interessa", la replica: "Sei il passato" (spoiler)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.