Angela Massera, l'attrice romana diventata famosa con la serie "Vita da mamma"

E' diventata famosa sul web grazie alla serie "vita da mamma" è diventata famosissima sul web. Ma negli ultimi mesi Angela Massera si è fatta conoscere anche dal popolo della Tv come inviata di Striscia la Notizia. Classe 1985, Angelica Massera è nata a Roma. Appassionata di spettacolo fin da piccola ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2005, quando ha vestito i panni di modella per Renato Balestra, Brunello Cucinelli e Silvano Lattanzi. Poi ha lavorato con Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Max Tortora, Maurizio Mattioli.

Ma il popolo del web la conosce soprattutto per la serie dedicata alle mamme. Nel 2016, dopo una pausa in cui si è dedicata alla sfera privata e alla famiglia, è tornata in pista e ha di puntare sul web e ha aperto prima una pagina Facebook e poi un canale YouTube. I suoi canali hanno raggiunto il successo in un lampo, tanto che i suoi video vantano milioni di visualizzazioni. A settembre 2019 ha pubblicato il suo primo libro intitolato “Un figlio è poco e due son troppi. Diario di una mamma”. Nel 2020 è stata scelta come inviata di Striscia la Notizia.

Per quanto riguarda la sfera privata il compagno di Angelica Massera si chiama Simone. L'attrice ha due figli: Manuel e Martina. Sono tutti protagonisti dei video esilaranti che mettono in scena la quotidiani di mamma. Nel 2017 è stata scelta per coprire il ruolo di giurata nel celebre concorso di bellezza Miss Italia. Ha anche vinto il Premio Charlot per la comicità, nella sezione web. I suoi video totalizzano migliaia e miglia di visualizzazioni e vengono condivisi in maniera virale sui social.

Angela Massera sarà ospite oggi, 9 marzo, dello show "Stasera tutto è possibile" condotto Da Stefano Di Martino. L'appuntamento per tutti gli appassionati della trasmissione è su rai 2 alle 21.20.

