Matrimonio a prima vista 2021, Fabio e Clara: la scelta finale. Sposo in lacrime

Scelta finale di Matrimonio a prima vista 2021, la nuova edizione che manda in onda Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire da mercoledì 10 marzo e che è già stata trasmessa dalla piattaforma a pagamento Discovery+. Quello che segue è uno spoiler.

La coppia deve decidere, davanti ai tre esperti della trasmissione che prevede il matrimonio fra tre coppie di sconosciuti, se andare avanti insieme oppure no. Questo avviene dopo le cinque puntate dell'esperimento sociale. La coppia del nord Italia (il programma ne ha prevista una per ogni zona) si presenta per prima davanti agli esperti che ascoltano quale sarà la scelta dei due con relative motivazioni. Ad un certo punto, Fabio scoppia a piangere. Emozionato. Succede quando Clara risponde alla domanda "Che cosa ti piace di lui?!". Così la ragazza parla delle aperture di lui in fatto di comunicazione: "Se deve piangere o ridere lo fa. Lui è vero e questa è una cosa che io non ho mai avuto. Magari ti dice anche una verità comoda anche se è forte, ma a me piace".

Lui ha le lacrime agli occhi: "Mi sono emozionato tanto, mi hanno emozionato le parole. Lei è una persona che mi ha capito e poche mi capiscono".

La ragazza aveva spiegato, alla domanda sulla scelta: "Voglio continuare. Sarei una stupida a dire di no. Fra noi ho visto più apetti positivi che negativi", Lui ha parlato dopo spiegando che "il confronto di questa mattina mi ha confermato che io posso contare su di lei. Voglio continuare". La coppia aveva avuto una discussione, subito sorpassata. Un confronto che ha riguardato anche gli animali, di cui lue è amante mentre il ragazzo non è abituato a stare con gli anamali ma ha specificato che "non li odia".

