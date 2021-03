Belle e ricchissime, la top ten di mogli e compagne dei calciatori

09 marzo 2021 a

The Sun ha pubblicato quella che considera la top ten delle wags più ricche. Sono le mogli, le fidanzate o le compagne di calciatori famosi. Dieci nomi di altrettante splendide donne che non sono soltanto belle, ma vantano conti bancari non indifferenti. Vediamo chi è riuscita ad entrare tra le prime dieci. E iniziamo proprio dall'ultimo posto. Qui troviamo Helen Flanagan, moglie di Scott Sinclair e attrice. Stando ai dati pubblicati dal Sun dispone di un patrimonio di 2.3 milioni di euro. La posizione sopra è occupata da Abbey Clancy che è la moglie dell'ex attaccante della nazionale Peter Crouch, in questo caso saliamo a 2.8 milioni.

L'ottava posizione è di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, showgirl e imprenditrice: le sue azioni sono in crescita e il patrimonio è stimato in 3.46 milioni. Settima è Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala: i conti della popstar argentina arriverebbero fino a 4.61 milioni. Sesto posto per Christine Lampard, moglie dell'ex allenatore del Chelsea, Frank. La presentatrice tv sarebbe la prima a superare i 5 milioni, per l'esattezza 5.77. Poi c'è Perrie Edwards, compagna di Alex Oxlade-Chamberlain: patrimonio di 6.93 milioni grazie in particolare a X-Factor.

Siamo alla posizione numero 4 e il volto è quello di una donna compagna di un fenomeno che gioca in Italia, Cristiano Ronaldo: Georgina Rodriguez vanta un patrimonio di 8.08 milioni. Ed eccoci alle prime tre posizioni. Terzo gradino del podio: Coleen Rooney, moglie di Wayne, autrice e scrittrice che sarebbe arrivata a 16.17 milioni. Inarrivabili le prime due. Seconda è Shakira, compagna di Pique, difensore del Barcellona. L'amatissima cantante colombiana vanta secondo il Sun un patrimonio di 254.16 milioni di euro. E in cima alla classifica non poteva che esserci lei: Victoria Beckham. La moglie di David dopo l'avventura nella musica si è lanciata nella moda e il suo patrimonio è valutato addirittura 415.90 milioni.

