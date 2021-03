Wanda Nara, altra foto bollente e un conto in banca da favola

09 marzo 2021 a

a

a

"La mia faccia arrabbiata? Non è credibile". E' questo il succo dell'ennesima foto pubblicata sul suo profilo Instagram da Wanda Nara. La moglie dell'attaccante Mauro Icardi, showgirl e modella, imprenditrice e agente, pubblica una immagine in cui come al solito sfoggia il suo solito fisico super sexy. Completo molto attillato e forme in bella evidenza, in particolare il seno. Wanda accompagna l'immagine con una frase particolare con l'obiettivo di giustificare il suo strano volto: "Rido sempre, ecco perché quando lavoro e mi dicono di fare una faccia arrabbiata, non capisco !!! O almeno non sembra credibile". Solita pioggia di like e di commenti, per certi versi scontati visto che ormai i follower dell'argentina sono 7 milioni e mezzo.

Wanda Nara beffata dallo specchio: primo piano, ma è completamente nuda

Nell'ultimo periodo Wanda Nara pubblica sempre più foto in cui è insieme ai figli e pare essere diventata leggermente più casta. Come del resto pare aver testimoniato l'episodio dell'altro giorno. Prima ha postato un'immagine in cui era quasi nuda e le sue forme comandavano in ogni angolo della foto, poi la stessa è stata rimossa da suo profilo. Non è chiaro per quale motivo la fotografia sia stata tolta. C'è chi sostiene che fosse davvero uno scatto esagerato, chi ha addirittura ipotizzato un intervento del marito Mauro Icardi, ipotesi davvero molto fantasiosa visto che sono anni che la modella pubblica le sue immagini mozzafiato e il bomber non ha mai detto niente, anzi, spesso si è prestato anche come modello. Intanto Wanda Nara si è messa in tasca una bella soddisfazione.

Wanda Nara, selfie hot da Parigi: seno incontenibile prima della doccia | Foto

Il Sun, infatti, ha stilato la classifica delle top ten wags più ricche, cioè mogli e fidanzate di sportivi famosi. L'argentina occupa l'ottavo posto della graduatoria. Al primo posto della classifica c'è Victoria Beckham, moglie di David, il cui patrimonio è stato stimato oltre i 415 milioni di euro. Al secondo posto Shakira, moglie di Pique, difensore del Barcellona (254 milioni) e al terzo Coleen Rooney (16 milioni). Il patrimonio di Wanda Nara è considerato di 3.46 milioni.

Wanda Nara, buonanotte hot in intimo rosa. Icardi gioca poco ma la moglie si dichiara "la migliore a letto" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.