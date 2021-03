Amici20 serale, i nomi degli allievi ammessi. C'è un colpo di scena

09 marzo 2021 a

E' una trasmissione molto attesa e, manco a dirlo, seguitissima. Anticipiamo che si conoscono i protagonisti. Sono stati scelti infatti, gli allievi che parteciperanno al serale di Amici 2021. Si tratta di una soffiata arrivata dopo che poche ore fa è stata registrata la puntata che vedrà gli insegnanti assegnare agli allievi le maglie dorate necessarie per passare alla fase successiva del programma. Le anticipazioni in questione sono state diffuse dal sito specializzato Vicolodellenews. Anticipazioni che mostreranno quanto andrà in onda durante l’appuntamento pomeridiano di sabato 13 marzo del programma in onda su Canale 5.

Si apprende che per la prima volta nella storia del programma, tutti gli allievi della scuola sono stati ammessi al serale. Gli insegnanti di canto e danza non sono riusciti a mettersi d’accordo sui criteri di selezione cui fare riferimento per la formazione della nuova classe. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano avevano proposto che a scegliere gli allievi da mandare al serale fosse una commissione formata da esperti esterni che, nel corso delle ultime settimane, ha stilato una serie di classifiche valide sia per il canto che per la danza. Tali classifiche avrebbero escluso dal serale due allievi per il canto e uno solo per la danza.

Ma Veronica Peparini, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Arisa si sono opposte. Agli insegnanti è stato quindi concesso di scegliere quali allievi mandare al serale, con il risultato che tutti i talenti in gara hanno ottenuto la maglia dorata. Parteciperanno alla fase successiva del talent show 10 cantanti (Aka7even, Deddy, Enula, Esa, Gaia, Ibla, Leonardo, Raffaele, Sangiovanni e Tancredi) e 7 ballerini (Alessandro, Giulia, Martina, Rosa, Samuele, Serena e Tommaso).



C'è poi il nome del nuovo direttore artistico: Giuliano Peparini che aveva già annunciato che non sarebbe stato lui a occuparsi del serale, così a prendere il suo posto sarà il coreografo, ballerino e sceneggiatore francese Stéphane Jarny. Colpo di scena quindi, per una trasmissione che catalizzerà sempre di piàù l'attenzione dei telespettatori nelle prossime settimane.

