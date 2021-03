The Jackal, le parodie diventate virali sul web poi il cinema e la tv

09 marzo 2021 a

Un gioco nato da ragazzini che si è rivelato un grande successo. Il gruppo comico The Jackal ha conquistato prima il web con le parodie video diventate virali e poi il cinema e la televisione. I fondatori sono Francesco Ebbasta, Ciro Priello e Simone Ruzzo, tutti e tre amici da anni. Hanno iniziato a girare piccoli corti di parodie cinematografiche e da allora non si sono più fermati.

Con la loro casa di produzione nata nel 2005 sono tra i primi capire le potenzialità di YouTube. Nel corso degli anni hanno curato sempre di più ogni aspetto di una produzione video. "La formula è semplice: fare qualcosa che ci appassiona, ma in modo professionale. YouTube è una grande vetrina, ma i nostri video umoristici sono solo la punta dell’iceberg. La parte meno nota e più consistente del nostro lavoro è la nostra attività di videoproduzione. Siamo stati tra i primi a credere nel contenuto sponsorizzato", hanno raccontato in un’intervista. Serie di successo sul web come "Gay ingenui", "Lost in Google", "Gli effetti di Gomorra sulla gente" aprono la strada ai film tra i quali spicca "Addio fottuti musi verdi" diretto da Francesco Ebbasta.

Nel gruppo di lavoro è entrato negli ultimi anni anche Fabio Balsamo, attore teatrale e cinematografico che ha debuttato con la serie “Gli effetti di Gomorra”. Gianluca Fru (vero nome Gianluca Colucci) è invece tra le ultime scoperte dei The Jackal. Puro talento comico, aggiuntosi al gruppo nel 2017, ha subito attirato l’attenzione degli utenti grazie ai suoi sfoghi rabbiosi. Un successo nato nella rete. I The Jackal sono stati tra i primi ad affermarsi grazie alle potenzialità della rete.

Ciro Priello e Fabio Balzamo dei The Jackal saranno tra gli ospiti dello show condotto da Stefano Di Martino "Stasera tutto è possibile" in onda questa sera, 9 marzo, alle 21.20 su Rai 2.

