Gaetano Curreri, l'autore di tanti successi della musica italiana: l'amore per Alessandra e la malattia

Gaetano Curreri è uno degli ospiti di "Non sono una signora" lo show musicale con Loredana Bertè protagonista in onda stasera in tv, martedì 9 marzo, su Rai1. Curreri - leader del gruppo musicale Stadio - è un autore molto apprezzato nel panorama della musica italiana e in carriera ha spesso collaborato proprio con Loredana, l'ultima volta nel 2019 scrivendo "Cosa ti aspetti da me" che ebbe grande successo a Sanremo.

Curreri, 68 anni, originario di Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena, fa il suo esordio nella musica lavorando nelle balere. Poi l'incontro con Vasco Rossi che gli cambia la vita: i due fondano Punta Radio a Bologna e Gaetano lavora come arrangiatore ai primi due album del cantante di Zocca. Poi partecipa al tour di Lucio Dalla "Banana Repubblic". Dopo queste esperienze nel 1981 fonda gli Stadio e con la canzone "Grande figlio di p*****a" è subito successo. Parallelamente alla musica con gli Stadio diventa un autore di grande successo: Un Senso, Rewind e Buoni e cattivi di Vasco Rossi sono tutte sue. Così come E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo e La Tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio di Irene Grandi. Nel 2016 con gli Stadio è arrivata il grande riscatto, dopo anni di anonimato, con la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone “Un giorno mi dirai”. Durante la kermesse vincono anche il premio per la miglior cover con il brano La sera dei miracoli, il premio per la miglior musica "Giancarlo Bigazzi" e il premio della Sala Stampa "Lucio Dalla".

Riservatissimo nella vita privata, è sposato con Alessandra ma i due non hanno mai avuto figli. Per anni ha dovuto lottare contro il tumore mentre durante un concerto in Sicilia, mentre cantava, fu colpito da ictus e fortunatamente salvato da un medico che stava nel pubblico.

