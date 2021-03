Harry e Meghan, l'intervista bomba stasera in tv in Italia. Terremoto nella Royal family

09 marzo 2021 a

a

a

Stasera i Sussex in tv in Italia, con la famosa intervista. Dalle accuse di razzismo ai pensieri suicidi: dopo la messa in onda negli Stati Uniti, la versione integrale di "Harry & Meghan - l’esclusiva intervista di Oprah Winfrey" sarà trasmessa in esclusiva in Italia su TV8, Appuntamento oggi martedì 9 marzo alle ore 21.30 (in replica, mercoledì 10 marzo, dopo la puntata di Italiàs Got Talent).

Meghan, accuse alla cognata Kate: "Mi ha fatto piangere pochi giorni prima del mio matrimonio"

Una intervista che ha fatto rumore. Si è saputo in giornata che il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha visto l’intervista esplosiva rilasciata da Meghan Markle ed il principe

Harry a Oprah Winfrey che ha provocato un terremoto a Buckingham Palace per le accuse di razzismo mosse dalla coppia. Lo ha confermato il suo portavoce, senza precisare cosa Johnson pensi dell’intervista. "Avete le parole del primo ministro dalla conferenza di ieri sera e non aggiungerò altro a quello che ha detto", ha dichiarato il portavoce, citato dai media britannici. Nel corso dell’incontro con la stampa Johnson, incalzato dai giornalisti, ha dichiarato di avere "la massima ammirazione per la Regina", aggiungendo che "per tutte le altre questioni legate alla famiglia reale, è molto tempo che non commento queste vicende e non intendo cambiare questa linea".

Meghan attacca Kate e la Royal family ma salva la Regina: "Con me sempre meravigliosa"

In giornata si è appreso anche che consultazioni e vere proprie riunioni per la gestione di crisi, si stanno svolgendo tra i membri della casa reale britannica dopo l’intervista bomba del principe Harry e di Meghan Markle. Si tratta di una notizia che ha riportato il corrispondente reale della Bbc, che cita fonti di Buckingham Palace che precisano che la famiglia reale "non vuole sentirsi costretta ad affrettarsi a dire qualcosa" sulle accuse di razzismo mosse durante l’intervista. Una intervista che arriverà in Italia e potrà essere vista in maniera integrale questa sera su Tv8.

Video su questo argomento Harry e Meghan da Oprah: rivelazioni e accuse di razzismo a corte TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.