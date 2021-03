Zucchero, veterinario mancato. Il matrimonio naufragato e l'amore per Francesca

09 marzo 2021 a

"Questa sera vi aspetto a 'Non sono una signora' su Rai1 dalla mia grande amica Loredana Bertè" scrive Zucchero su Twitter annunciando la sua presenza, come ospite, della trasmissione in onda stasera in tv 9 marzo 2021.

Zucchero, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, è originario di Roncocesi frazione di Reggio Emilia e ha 65 anni. Tra i cantautori di maggior successo in Italia e amatissimo all'estero per la capacità di fondere il blues con la musica soul che gli hanno permesso di fare grandi concerti internazionali (è stato il primo artista occidentale ad esibirsi al Cremlino di Mosca e l'unico italiano invitato al tributo di Freddy Mercury al Wembley Stadium di Londra). In carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi tra album e singoli, ha duettato con Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Luciano Pavarotti, Sting e Paul Young, ha vinto il Premio Tenco alla carriera, due World Music Awards, sei IFPI Platinum Europe Awards oltre a una candidatura ai Grammy. Tre volte classificatosi al penultimo posto al Festival di Sanremo, nel 1987 pubblico l'album Blue's che fu la svolta (vinse il Festivalbar). Zucchero raggiunse grande popolarità con canzoni come Senza una donna, poi divenuto il suo più grande successo internazionale. Un successo replicato dall'album Oro, incenso e birra, uscito nel giugno 1989, che con oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo, di cui oltre 1 840 000 copie solo in Italia, rimase per sette anni l'album italiano più venduto nel mondo. Dopo questi due album il successo di Zucchero non si è mai più arrestato diventando planetario.

Non sono una signora, serata dedicata a Loredana Bertè

Zucchero - che in gioventù ha studiato per diventare veterinario - si è sposato due volte. Dal primo matrimonio con Angela Figliè ha avuto due figlie, Irene divenuta cantante di discreta fama, e Alice. Negli anni Ottanta poi il rapporto con la moglie è naufragato e Zucchero ha sofferto di depressione rivelando in un'intervista a Vanity Fair di aver assunto medicinali come il Prozac per più di sei mesi. Dal secondo matrimonio con Francesca Mozer ha avuto un figlio, Adelmo Blue.

