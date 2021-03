Nathalie Guetta, la perpetua di Don Matteo è stata sposata con un cubano di 17 anni più giovane di lei

09 marzo 2021 a

Gli italiani sono abituati a vederla nei panni della Perpetua di Don Matteo, il parroco interpretato da Terence Hill della celebre serie e con quel ruolo Natalie Guetta è entrata nel cuore dei telespettatori appassionati della fortunata serie. E' nata a Parigi il 9 settembre del 1958 e la sua carriera professionale è iniziata presto. L’artista sognava di fare il clown e fin da piccola ha iniziato a studiare le diverse materie circensi. A soli sedici anni Nathalie ha lasciato la sua famiglia per diventare un clown. Poi è tornata in Italia, precisamente a Napoli, Nel 1989 ha partecipato al Maurizio Costanzo Show con diversi numeri acrobatici, poi ha iniziato a girare nei film.

Sulla sua vita privata non è molto espansiva. E' stata sposata con un uomo cubano di 17 anni più giovane di lei: Yudiel Sanchez. Si erano conosciuti durante una vacanza nei Caraibi nel 2007 poi l'attrice lo aveva sposato per fargli lasciare Cuba. “Con Yudiel è stato un colpo di fulmine. Si è presentato con una rosa, ma non ne volevo sapere. Era troppo giovane, 17 anni meno di me, mi vergognavo", ha detto l'attrice durante una puntata di Vieni con me con Caterina Balivo. Nathalie ha raccontato la fine del loro matrimonio. “Non sono riuscita ad essere né una mamma né una moglie. Oggi è rimasto solo il dono di fare l’attrice. Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo". Oggi e single e si dedica solo al lavoro. Ha due fratelli, il dj e produttore David Guetta e il giornalista politico Bernard Guetta.

Questa sera, 9 marzo, sarà ospite della trasmissione "Stasera tutto è possibile" condotta da Stefano De Martino su Rai 2 a partire dalle 21.20.

