Oroscopo del Corriere di mercoledì 10 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di mercoledì 10 marzo 2021: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata. Le previsioni degli astri segno per segno.

ARIETE

La novità non deve farvi paura, anzi. Il cambiamento spesso è stimolante. Buttatevici a capofitto, non ve ne pentirete.

TORO

Non fatevi sommergere dagli impegni. Se state bene in famiglia e con i vostri cari troverete la giusta quadra tra lavoro e tutto il resto.

GEMELLI

Dopo un periodo di forte tensione siete molto più rilassati. Ma vedete di non eccedere in questo: troppa distensione non fa bene.

CANCRO

Imparate ad avere un maggior equilibrio tra gli altri e voi stessi. Va bene essere pronti ad aiutare il prossimo, ma non trascuratevi.

LEONE

Decisioni importanti nell’immediato futuro. Ascoltate sempre il vostro cuore, ma non trascurate anche la parte più razionale di voi.

VERGINE

La razionalità è tornata al comando della vostra vita. Scioglietevi un po’, non potete continuare a essere così rigidi e ingessati.

BILANCIA

Avete la testa tra le nuvole. Un po’ di spensieratezza fa sempre bene, ma attenti a non esagerare. Cercate di non perdervi nelle fantasie!

SCORPIONE

Le giornate no capitano a tutti, ma ultimamente ne state vivendo un po’ troppe. Non lasciatevi prendere dal pessimismo. Reagite.

SAGITTARIO

Vi state sedendo troppo sugli allori. I vostri buoni propositi li state già trascurando. Rimettetevi in carreggiata con ciò che ritenete più facile.

CAPRICORNO

I piccoli successi sono una botta di autostima. Continuate a lavorare sui piccoli passi da compiere. I risultati non si faranno attendere.

ACQUARIO

Siete riusciti a superare le difficoltà che avete vissuto. Non lasciatevi affondare dalle piccolezze. Fate i superiori e passate oltre.

PESCI

Non lasciatevi trasportare troppo dagli eventi. Se siete stanchi, piuttosto prendetevi del tempo per riposarvi. Ma non allentate mai la presa.

