Commissario Montalbano, ascolti tv 8 marzo 2021: boom su Rai1 con oltre 9 milioni di telespettatori

Un programma che va, funziona. Ottiene risultati incredibilmente alti con le repliche, figuriamoci con un episodio in prima visione co,e quello andato in onda lunedì 8 marzo 2021 su Rai1.

Un vero e proprio boom di ascolti per il ’Commissario Montalbano' ieri sera. L’episodio dal titolo ’Il metodo Catalanotti', in onda dalle 21:40 alle 23:52, ha sbancato l’auditel ottenendo 9.016.000 telespettatori e il 38,4% di share.

Canale5 ’Titanic’ si piazza al secondo posto ma a molta distanza con 1.913.000 telespettatori e l’11,4% di share. Terzo gradino del podio per Su Retequattro che con ’Quarta Repubblica' ha registrato 1.136.000 telespettatori e il 5,8%. Italia1 con il film ’Tre uomini e una gamba' ha totalizzato 1.026.000 telespettatori e il 4,12%, mentre Rai3 con ’Il castello di vetro' ne ha conquistati 838.000 e il 3,41%. Su Rai2 ’Colette' è stato visto da 491.000 telespettatori pari all’1,87% di share e Tv8 con la replica di ’Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' ha ottenuto 452.000 telespettatori e l’1,69%.

Nove chiude la classifica degli ascolti della prima serata di ieri con ’Rocky Balboa' visto da 330.000 telespettatori con l’1,38% di share. Nell’access prime time ’Soliti Ignoti - Il Ritorno' in onda su Rai1 ha ottenuto 5.583.000 telespettatori e il 19,98% di share, mentre Canale 5 con ’Striscia la notizia' ne ha registrati 4.441.000 e il 15,82%. Nel preserale è ancora Rai1 in testa con ’L’Eredità’, seguito da 5.316.000 telespettatori pari al 24,36%, mentre Canale 5 con ’Avanti un altro!’ ne ha conquistati 4.294.000 e il 20,3% di share. Le complesso le reti Rai hanno fatto l«en plein’ con 11.016.000 telespettatori e il 40,09% di share in prima serata, 5.182.000 e il 41,06% in seconda serata e 4.406.000 telespettatori e il 39,08% di share nelle 24 ore. Una serata che è stata all'insegna di Rai1.

