Cartabianca, le scelte del governo Draghi e il Pd nella bufera

Stasera in tv, 9 marzo, su Rai 3 nuova puntata di Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer a partire dalle ore 21.20. Ovviamente al centro dell'attenzione l'emergenza Covid e cosa sta accadendo in questa fase nel Paese. A partire dalle nuove restrizioni che verranno imposte nei fine settimana per cercare di arginare la diffusione del virus. Ovviamente confronto anche su quelli che sono i problemi della campagna vaccinale. Lo strappo di Draghi nei confronti di Astrazeneca è piaciuto anche all'Unione Europea. Sarà sufficiente per mettere l'azienda davanti alle proprie responsabilità? Le nuove decisioni dell'esecutivo aiuteranno ad accelerare la somministrazione del farmaco?

Naturalmente come sempre il salotto di Bianca Berlinguer analizzerà anche la situazione politica italiana, profondamente cambiata nelle ultime settimane, dopo la formazione del governo Draghi. Prima per le divisioni all'interno del Movimento 5 Stelle, poi per le dimissioni di Nicola Zinagaretti, segretario nazionale del Partito Democratico che ha duramente criticato l'atteggiamento delle varie correnti dello stesso Pd. Cosa accadrà ora nel partito?

Chi prenderà il suo posto? Quali saranno i nuovi equilibri all'interno della coalizione di governo? Ovviamente come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti della puntata che saranno ufficializzati nel tardo pomeriggio. (in aggiornamento).

