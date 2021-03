Maurizio Landini, il leader della Cgil che ama le canzoni di Fiorella Mannoia

09 marzo 2021 a

a

a

Maurizio Landini è uno dei sindacalisti italiani più carismatici. Per anni storico leader dei metalmeccanici della Fiom oggi guida la Cgil della quale è segretario generale. Noto per le sue posizioni decise a favore del mondo del lavoro ribadite con forza anche in tv in pochi conoscono il suo privato e le sue passioni più "leggere".

Le Deva, la storia della band al femminile: la sostituzione di Simonetta Spiri con Laura Bono

Il sindacalista ci tiene a mantenere il riserbo sulla sua sfera privata. In ogni caso è noto che è sposato dal 1998 con la moglie che è un dipendente pubblico. Non si conoscono dettagli sulla loro relazione e nemmeno il nome della moglie. In tv ama Benigni, Crozza e Paolo Rossi. Per quanto riguarda la musica ascolta Fiorella Mannoia. "Guccini e le canzoni politiche mi annoiano”, ha ammesso in una recente intervista. Un'altra passione del leader della Cgil è la cucina. Nel tempo libero ama preparare piatti per la sua famiglia. Ama preparare il brasato, i tortellini e anche i dolci, come la torta di ricotta e la crostata di frutta.

Christiane Filangieri, dalla moda alle fiction. E' sposata con Luca Parnasi

Maurizio Landini è nato nel 1961 a Castelnovo ne’ Monti, in Emilia-Romagna. Figlio di un partigiano e una casalinga è cresciuto a San Polo d’Enza. Da bambino tifava Milan e come tanti coetanei sognava di diventare un calciatore. Dopo due anni di istituto per geometri all’età di 15 anni inizia a lavorare come apprendista saldatore in una cooperative di Reggio Emilia nel settore metalmeccanico, la Ceti, che produce impianti di riscaldamento ed elettrici. Successivamente si è iscritto al Pci ed ha iniziato la sua scalata nella Fiom. Nel 2010 diventa segretario nazionale della Fiom pubblicando anche il libro con Giancarlo Feliziani “Cambiare la fabbrica per cambiare il mondo – La Fiat, il sindacato, la sinistra assente”. Nel 2015 crea una sorta di movimento chiamato “Coalizione sociale”, mentre ad inizio 2019 viene eletto nuovo segretario generale della Cgil prendendo il posto di Susanna Camusso.

Christiane Filangieri, Rocco Casalino, Maurizio Landini gli ospiti di Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.