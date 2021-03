Matrimonio a prima vista 2021, la nuova edizione parte in tv su Real Time: data e coppie

09 marzo 2021 a

Ci siamo, in tv arriva la nuova edizione di Matrimonio a prima vista 2021. La nuova edizione è stata appena trasmessa sulla piattaforma a pagamento Discovery+. Il docureality, la cui edizione del 2021 è stata fortunatissima, verrà proposto su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Le avventure di tre nuove coppie che si conosceranno solo all'altare, sarà visibile in chiaro, a partire da domani mercoledì 10 marzo alle ore 21, come annunciato sui canali social di Real Time.



Le coppie sono state formate da tre esperti che hanno valutato alcuni parametri e hanno scelto marito e moglie. Tre coppie che si conosceranno e vivranno insieme per cinque settimane, al termine delle quali decideranno se stare insieme oppure no. Le coppie che affronteranno questa avventura alla ricerca dell'amore, nel mondo meno convenzionale possibile sono: Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti e infine Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale.

A metterli insieme sono stati i tre esperti già conosciuti nell'edizione dello scorso anno, vale a dire la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicologo Fabrizio Quattrini che oltre a scegliere le coppie ne seguiranno passo passo l'andamento.

Lavoreranno affinché i sei protagonisti, possano davvero trovare l'uno nell'altra quel feeling e quella complicità che gli permetterà di conoscersi a fondo e, magari, pensare di portare avanti una relazione. Dopo il matrimonio, quindi, vivranno insieme e valuteranno se il lavoro degli esperti sia stato così accurato da garantire loro l'equilibrio delle coppie. Una trasmissione che non mancherà di far discutere e che prevede l'altare, il viaggio di nozze, la convivenza, la scelta finale e anche che cosa è successo dopo Matrimonio a prima vista. L'edizione dello corso anno riservò colpi di scena. Vediamo cosa accade questa volta.

