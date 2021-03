Christiane Filangieri, le origini nobili e il matrimonio con il costruttore Luca Parnasi

09 marzo 2021 a

Volto noto delle fiction e origini nobili. Christiane Filangieri recentemente è stata una delle attrici della serie di successo Mina Settembre. E' nata a Wurzburg, in Germania, il 21 agosto 1978 e la sua famiglia ha origini nobili. E' cresciuta a Cava dei Tirreni ed è stata conosciuta dal grande pubblico nel 1997, quando aveva appena 19 anni. In quell'anno, infatti, fu tra le finaliste di Miss Italia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nonostante la carriera da modella e poi da attrice iniziata da giovanissima, ha trovato il tempo per costruire una famiglia con l'uomo che da tempo le è a fianco. Dal 2010 suo marito è il costruttore romano Luca Parnasi che ha 44 anni. E’ un costruttore del Gruppo Parsitalia come suo padre Sandro Parnasi, scomparso nel 2016, che ha svolto un ruolo importantissimo nello sviluppo urbanistico della Capitale. E per lungo tempo il suo nome è stato legato alle vicissitudini dello Stadio della Roma che avrebbe dovuto sorgere a Tor di Valle e che invece i nuovi proprietari del club giallorosso sembrano aver accantonato. Parnasi è un grande tifoso della squadra giallorossa. La coppia nel 2012 ha avuto un figlio, Alessandro. In ogni caso La bellissima attrice è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata.

Christiane negli anni ha partecipato ad esempio a fiction come I liceali, I Cesaroni, Il paradiso delle signore, Don Matteo e recentemente anche Mina Settembre e Il commissario Ricciardi. Negli ultimi anni oltre al lavoro c'è stata anche la famiglia con l'attrice che ha voluto vivere a pieno il ruolo di moglie e mamma godendosi la crescita del figlio nato dall'unione con il costruttore romano. Questo pomeriggio, 9 marzo, sarà ospite della trasmissione condotta da Serena Bortone "Oggi è un altro giorno" in onda su Rai 1 a partire dalle 14.

