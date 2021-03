Oggi è un altro giorno martedì 9 marzo. Christiane Filangieri, Rocco Casalino, Maurizio Landini gli ospiti di Serena Bortone

09 marzo 2021 a

Torna alle 14 su Rai 1, questo pomeriggio 9 marzo, la trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo condotto da Serena Bortone. Sono stati ufficializzati gli ospiti che saranno protagonisti della puntata: l'attrice ed ex modella Christiane Filangieri, Rocco Casalino, ex portavoce di Palazzo Chigi durante i governi guidati da Giuseppe Conte e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Christiane Filangieri, di origini nobiliari (Filangieri di Candida Gonzaga), è nata in Germania. Trascorre la sua infanzia a Cava de' Tirreni. La sua carriera d'attrice inizia dopo la partecipazione al concorso di Miss Italia 1997, dove si classifica terza. Nel 1998 conduce un programma di moda sull'emittente via cavo Stream Tv. Nel 1999 esordisce nel cinema con il film Non lo sappiamo ancora, in cui interpreta il ruolo di Marina e, sempre nello stesso anno, è la testimonial della compagnia telefonica Tim. Nel 2014 è Sofia ne I Cesaroni 6, mentre nel 2015 e nel 2017 è tra gli interpreti principali delle due stagioni della fiction Il paradiso delle signore.

Poi nel salotto di Serena Bortone sarà il turno di Rocco Casalino. L'ex responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi continua il suo tour per promuovere il suo libro autobiografico uscito a febbraio: "Il portavoce". Infine nella trasmissione è atteso Maurizio Landini, leader della Cgil che parlerà della difficile situazione del mondo del lavoro alle prese con la pandemia. In questo mese sono in vista appuntamenti importanti con il governo che è chiamato a decidere sulla proroga del blocco dei licenziamenti per l'emergenza coronavirus che scade a fine mese e che, secondo indiscrezioni, sarà prolungato fino alla fine di giugno.

Come sempre sono previsti anche i cosiddetti affetti stabili che affiancheranno la conduttrice Serena Bortone in studio: l'attrice Anna Falchi, l'eroe della trasmissione L'Eredità Massimo Cannoletta e Carolina Rey.

