L'Eredità, Martina campionessa ma alla Ghigliottina si perde nelle briciole

Un'altra puntata scoppiettante quella de L'Eredità andata in onda oggi lunedì 8 marzo 2021 come ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale, il quiz condotto da Flavio Insinna. A laurearsi campionessa è stata di nuovo Martina Crocchia. La ragazza romana è una pole dancer ed è proprietaria proprio di una scuola di pole dance, ama il mare e la musica e già due volte è stata campionessa del quiz della Rai senza però riuscire a vincere il montepremi finale. Come capitato anche nella puntata odierna. Riproverà domani.

Al triello si sono presentati Corinna, il campione della puntata di ieriYuri e Martina. Proprio Martina rispondendo alla domanda riferita al motto "rubo ai ricchi per dare ai poveri" di Robin Hood si laurea di nuovo campionessa e si presenta alla Ghigliottina con un bottino di 170mila euro. Le cinque parole da legare sono state raccogli, andare, pici, uccellini e biscotti per un montepremi alla fine dimezzato più volte ma pur sempre di 42.500 euro. Cerca di vincere con il termine becco, ma dopo qualche istante si pente di non aver detto la parola briciola: era proprio quella vincente.

L’Eredità è ormai da anni uno dei punti fissi del palinsesto di Rai1, che non delude mai le attese. Flavio Insinna ne è ovviamente molto orgoglioso, anche perché recentemente ha lanciato un super campione del calibro di Massimo Cannoletta che, nato come divulgatore, adesso si sta facendo strada anche in tv, tanto da diventare un ospite fisso di Oggi è un altro giorno, la trasmissione quotidiana condotta da Serena Bortone. Sul momento che sta vivendo l'Italia e la trasmissione senza pubblico, il presentatore rivela: “Il fatto di non avere pubblico per me, in questo momento, conta poco. È molto più grave che a tanti lavoratori che fanno parte del mondo dello spettacolo manchi il pane. Bisogna pensare a loro e lo Stato ha il dovere di aiutarli” ha detto in una recente intervista.

