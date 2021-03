Tiki Taka, stasera in tv 8 marzo ospiti tre tifosissimi dell'Inter su Italia1: c'è anche Paolo Bonolis

08 marzo 2021 a

Stasera tv, lunedì 8 marzo 2021, su Italia1 alle ore 23.30, un nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone” condotto da Piero Chiambretti. Nella trasmissione in onda in seconda serata spazio ai temi del campionato con particolare attenzione al responso del posticipo tra Inter e Atalanta in ottica corsa Scudetto e zona Champions. Tra gli ospiti tre tifosissimi interisti: Paolo Bonolis, Francesco Facchinetti e il rapper ‘Il Tre’.

Nel salotto di “Tiki Taka” non mancheranno le analisi - oltre che sul super monday night - anche uno sguardo alle imminenti partite di Champions League che vedranno in particolare la Juventus protagonista martedì nella sfida di ritorno contro il Porto (all'andata vinsero i portoghesi in casa 2-1). Spazio ai commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport’), Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport’), Andrea Di Caro (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’), ma anche di Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma.

Proprio Ciccio Graziani con la sua competenza e simpatia si sta confermando, di puntata in puntata, opinionista mai banale. Il campione del mondo 1982 con l'Italia di Bearzot in Spagna, ha iniziato a giocare come attaccante nell'Arezzo, poi il Torino per gli anni migliori della sua carriera - dal 1973 al 1981 vincendo uno scudetto e un titolo di capocannoniere della Serie A oltre a segnare 122 gol con la maglia granata. Poi la Fiorentina, la Roma (vittoria di due Coppe Italia) e l'Udinese. Poi da allenatore l'avventura con il reality del Cervia (vittoria del campionato di Eccellenza) ma anche una promozione in B con il Catania. Le sue opinioni non hanni mai paura di andare anche contro a quello che è il pensiero comune in studio e nelle precedenti puntate non sono mancate le frizioni con un altro senza peli sulla lingua come Nicola Berti.

