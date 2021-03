Alessia Marcuzzi fa gli auguri alle sue donne ed esalta l'impresa in rosa

08 marzo 2021 a

a

a

Nel giorno della Festa della donna, Alessia Marcuzzi ha voluto salutare e "celebrare" tutte quelle che lavorano al suo fianco. L'ha fatto pubblicando un video sul suo profilo Instagram in cui le ha inquadrate tutte, dalla prima all'ultima. Come ha spiegato sul post che accompagna le immagini: "Ivana, Laura, Silvia, Omaira, Sabrina, Eugenia, Alessandra, Valeria, Andrea, Giulia, Gaia, Alessandra, Ginevra, Agnese, Francesca, Claudia, Manuela, Patrizia, Renata, Laura. Queste sono le donne che lavorano con me. Sono straordinarie e sono tanto orgogliosa di averle al mio fianco. Ho deciso di ringraziarle pubblicamente perché nonostante il numero delle donne che ha accesso al mondo del lavoro sia in crescita, la strada è ancora lunga... Ma tutti quelli che come me, hanno la possibilità, possono fare la propria parte per accelerare questo processo!".

E ancora: "Come sapete infatti questo è un tema a me molto caro. Ho fondato Marks & Angels e Luce Beauty by Alessia Marcuzzi per dare vita a nuove idee creative e seguire le mie passioni, ma oggi purtroppo è ancora difficile accostare l’idea di “donna” a quella di “imprenditrice” e veniamo costantemente scoraggiate e criticate. Ma nessuno ci deve negare la liberta’ di rincorrere un sogno, o perlomeno provare a realizzarlo. Non permettete a nessuno di infrangere i vostri progetti, mai. Portate avanti i vostri desideri e le vostre idee....ma soprattutto sosteniamoci. Perche’ solo supportandoci l’un l’altra possiamo andare lontano e cambiare le cose. Buona festa della donna a tutte".

Taylor Mega, spunta la foto super sexy con la sua nuova gemella

Insomma un video molto particolare non soltanto per fare gli auguri alle donne che lavorano con lei nei suoi progetti, ma anche per esaltare l'importanza dell'imprenditoria rosa. Un concetto che Alessia Marcuzzi ha spiegato senza troppi giri di parole, come del resto è nel suo carattere. Ovvio che tra i commenti in tante hanno voluto ricambiare gli auguri per l'otto marzo.

Chi è Francesca Manzini, nuova conduttrice di Striscia la Notizia: dall'amore per Juan al cattivo rapporto con il padre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.