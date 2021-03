Taylor Mega, spunta la foto super sexy con la sua nuova gemella

08 marzo 2021 a

a

a

"Che ne dite, ci assomigliamo?". Colleziona migliaia e migliaia di like in soli pochi minuti la fotografia che è stata pubblicata da Taylor Mega sul suo seguitissimo profilo Instagram. Mini abito nero attillatissimo, gambe e fianchi in bella mostra e borsetta rossa. Già, ma somiglia a chi? Alla ragazza che è al suo fianco e le che tiene stretta la mano. Si tratta di Sophie Codegoni, anche lei vestita in maniera molto sexy: stesso colore nero, una minigonna super mini, stivali rossi e borsetta dello stesso acceso colore. Entrambe capelli lisci biondi, sguardo sensuale. Sembrano davvero quasi gemelle e non a caso la foto viene travolta dai like sia dei 2.5 milioni di follower di Taylor Mega, che degli oltre 430 mila di Sophie Codegoni, del resto tutto si può dire tranne che non siamo particolarmente belle. Naturalmente pubblicano anche brevi video nelle rispettive instastorie.

Si sono regalate l'incontro, le foto e i video proprio nel giorno della Festa della donna e poco dopo che Sophie Codegoni ha voluto concludere il suo percorso a Uomini e Donne parlando addirittura dell'inizio "...di una di una favola ancora più bella. Ringrazio di cuore una donna speciale Maria De Filippi unica e meravigliosa, tutta la redazione di Uomini e Donne e voi tutti che mi avete sostenuta e supportata". Dal programma è uscita in compagnia di Matteo Ranieri spiegando pubblicamente che "i nostri sentimenti crescono giorno dopo giorno, abbiamo una grande alchimia".

Taylor Mega, compleanno sexy su Instagram: "Auguri a me e buon Halloween a tutti". Costumino da coniglietta, fan in delirio | Foto

E ancora: "C’è la continua curiosità di scoprirsi: abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate, gli ho presentato la mia famiglia e ci stiamo divertendo moltissimo". Insomma una storia che sembra partita proprio a tutta velocità. Ora l'incontro con Taylor Mega a cui probabilmente Sophie ha voluto raccontare tutti i particolari di quella che sembra essere più di una avventura, visto che sono state già coinvolte persino le famiglie.

Taylor Mega, balletto sexy su Instagram: lingua maliziosa e lato b mozzafiato | VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.